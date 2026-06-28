Названы лучшие букмекеры России: итоги премии «Чемпионата»

28 июня, в День российского букмекера, «Чемпионат» подвёл итоги премии «Лучший букмекер». На протяжении месяца пользователи сайта, независимые эксперты и редакция выбирали лучшие букмекерские компании страны. Общий охват проекта превысил 7 млн пользователей, а в открытом голосовании приняли участие более 10 тысяч авторизованных читателей.
Представляем итоги премии «Лучший букмекер»!
- Итоги голосования
- «Лучшие условия» — «Фонбет»
- «Система лояльности и поддержка клиентов» — PARI
- «Удобство использования» — «Фонбет»
- «Лучший киберспортивный букмекер» — BetBoom
- «Лучший букмекер» — «Фонбет»
- Как выбирали?
- Кто выбирал?
Итоги голосования
Голосование проходило по четырём основным номинациям:
- «Лучшие условия»;
- «Удобство использования»;
- «Система лояльности и поддержка клиентов»;
- «Киберспортивный букмекер».
- И итоговая Главная награда для лидера по сумме баллов.
«Лучшие условия» — «Фонбет»
Здесь мы оценивали выбор событий для ставок, ширину линии и росписи, коэффициенты, скорость пополнения и вывода средств, а также оперативность приёма пари – всё, что влияет на комфорт игроков.
Победителем в этой номинации стала букмекерская компания «Фонбет» — 225 баллов.
«Система лояльности и поддержка клиентов» — PARI
В этой номинации сравнивали бонусы, акции, VIP-программы и качество работы службы поддержки: насколько быстро и эффективно букмекеры помогают пользователям решать возникающие вопросы.
Лучшей стала букмекерская компания PARI — 254 балла.
«Удобство использования» — «Фонбет»
Здесь оценивали интерфейсы сайтов и мобильных приложений, скорость их работы, удобство навигации, возможности персонализации и качество трансляций.
Победителем в этой номинации стала букмекерская компания «Фонбет» — 292 балла.
«Лучший киберспортивный букмекер» — BetBoom
Эта номинация посвящена компаниям, активно работающим с киберспортом: линии, росписи, трансляции и специальные предложения для поклонников виртуальных дисциплин.
Первое место заняла букмекерская компания BetBoom — 257 баллов.
«Лучший букмекер» — «Фонбет»
Главную награду премии получил «Фонбет»! Компания набрала наибольшее количество баллов по сумме всех номинаций – 852.
Как выбирали?
Голосовали три группы – эксперты, редакция и читатели «Чемпионата». В каждой номинации участники выбирали три букмекера, расставляя их на первое, второе и третье места. За первое место компания получала три балла, за второе – два и за третье – один балл.
В каждой группе полученные баллы приводили по шкале 0-100, где 100 баллов получил номинант с максимальной суммой в группе. Остальные – пропорционально лидеру. Итоговый балл складывался из суммы баллов от пользователей, экспертов и редакции после приведения к шкале 0-100.
Главную награду получила компания, ставшая лидером по сумме баллов за все номинации.
Кто выбирал?
Эксперты:
Владимир Прокофьев – Вредный букмекер, беттинг-эксперт «Спортса»;
Евгений Лебедев – автор телеграм-канала Panda Ludens;
автор телеграм-канал «Кружок Беттинга», пожелал не публиковать имя и фамилию;
Алексей Ботика – автор телеграм-канала «Больше чем рынок»;
автор телеграм-канала «Ошибка бука», пожелал не публиковать имя и фамилию;
Максим Афанасьев – беттинг-эксперт, автор телеграм-канала Rite.Bet;
Антон Ильин – экс-руководитель маркетингового направления БК «Балтбет», автор телеграм-канала «Антон Ильин о маркетинге»;
Алексей Агеев – руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Sport24;
Александр Щёголев – экс-журналист РБК, автор телеграм-канала «Щегол».
Редакция:
Вячеслав Опахин – главный редактор «Чемпионата»;
Александр Рожков – заместитель главного редактора, редактор отдела «Хоккей»;
Максим Пахомов – заместитель главного редактора, редактор отдела «Футбол»;
Алексей Серяков – шеф-редактор отдела «Ставки»;
Пётр Кондаков – редактор отдела «Ставки»;
Михаил Шевкун – шеф-редактор отдела «Чемп.Play»;
Иван Бровар – редактор коммерческих проектов.
Благодарим всех пользователей, экспертов и представителей редакции, принявших участие в голосовании. Поздравляем победителей первой премии «Лучший букмекер», и до встречи на награждении!