Фавориты те же, но чемпионом будет один! Кто выиграет ЧМ-2026

На ЧМ-2026 завершился групповой этап. Далеко не все команды, которых относили к претендентам на чемпионство, прошли его гладко, однако преодолели его все фавориты. Можно назвать это обратной стороной расширения чемпионата мира, не выйти из группы топ-командам очень сложно. Но теперь начинается самое интересное — матчи на вылет. И перед их стартом давайте выберем будущего чемпиона!

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