Фавориты те же, но чемпионом будет один! Кто выиграет ЧМ-2026

На ЧМ-2026 завершился групповой этап. Далеко не все команды, которых относили к претендентам на чемпионство, прошли его гладко, однако преодолели его все фавориты. Можно назвать это обратной стороной расширения чемпионата мира, не выйти из группы топ-командам очень сложно. Но теперь начинается самое интересное — матчи на вылет. И перед их стартом давайте выберем будущего чемпиона!
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Франция — коэффициент 4.50
Группу прошли уверенно, проблемы возникли разве что в первом тайме матча с Сенегалом. Реальная проверка — норвежцы — в 3-м туре решили сыграть резервом. Выглядят хорошо, хотя в системе Дешама весь свой потенциал явно не раскрывают. В 1/16 финала у Франции — проходимая Швеция. А вот дальше будет сложнее — они в той части сетки, которая оказалась напичкана топ-сборными.
Аргентина — коэффициент 5.00
Групповой этап показал, что Лео Месси вполне способен делать разницу, а класс команды никуда не делся. К тому же у команды Лионеля Скалони хорошая сетка, до четвертьфинала никого страшнее Колумбии не предвидится.
Испания — коэффициент 8.00
Не слишком убедили в группе. Ничья с Кабо-Верде, который так и не сумели взломать, с Уругваем тоже было не лучшее выступление, несмотря на победу. Тем не менее мы все знаем, что потенциал испанцев очень высок. Австрию должны обыгрывать, а вот дальше светит битва против Португалии.
Бразилия — коэффициент 15.00
Проблем у команды Карло Анчелотти много, однако ставка на индивидуальные качества лидеров может и сработать. Сетка непростая, но не сказать, что убийственная. Впрочем, если в 1/16 финала Бразилия проиграет Японии, это тоже вряд ли многих удивит.
Нидерланды — коэффициент 17.00
Как всегда, яркие, много забивающие, но и допускающие огрехи в обороне. Конечно, остаться равнодушными к «оранжевым» сложно. Однако фестивальным футболом выиграть чемпионат мира очень непросто. И сложнейший барьер – уже в 1/16 финала в виде сборной Марокко.
Германия — коэффициент 20.00
Далеко не самая сильная Германия в истории, да ещё и потенциальное пересечение с Францией уже в 1/8 финала. Команде Юлиана Нагельсмана будет невероятно сложно. С другой стороны, после двух провалов на прошлых чемпионатах мира сейчас уже полегче дышать. Раскрепощённость может сыграть свою роль.
Англия — коэффициент 8.00
Классный старт с Хорватией и следом два невразумительных матча против «автобусов» Ганы и Панамы. С африканцами дожать не получилось, с североамериканцами обошлось. В 1/16 финала ждёт подобная встреча с ДР Конго. Если будут играть, как в первом матче, должны проходить далеко. Если как во втором и третьем — могут быстро отправиться домой.
Колумбия — коэффициент 35.00
Замыкают пул претендентов по версии букмекеров. На групповой стадии опередили Португалию, это уже говорит о многом. Команда классная, сетка комфортная — Гана, а следом Швейцария или Алжир. Так что могут пройти минимум до четвертьфинала, а там – кто знает?!
Португалия — коэффициент 13.00
Взорвались в матче с Узбекистаном – и на этом пока всё. В итоге уступили первую строчку в группе Колумбии и получили более сложную сетку. Криштиану Роналду больше мешает, чем помогает. Но по уровню игроков они точно в числе главных фаворитов. Престарелую Хорватию проходить должны, а дальше светит Испания. Там-то и увидим, готовы ли эти португальцы бороться за чемпионство.
Норвегия — коэффициент 35.00
Очень приятное впечатление оставили по групповому этапу. Команда обученная, бегущая, да ещё с суперфорвардом на острие. Опыта выступлений в плей-офф чемпионатов мира нет, но шансы забраться далеко определённо есть.
США — коэффициент 35.00
Лучшая из команд — хозяев по групповому этапу. Играют ярко, в атакующий футбол. Класс тоже есть. Вполне могут добраться до 1/4 финала — в матче с Боснией они явные фавориты, кого-то из пары Бельгия — Сенегал одолеть тоже могут. Пройти дальше будет сложно, но хозяевам часто и судьи благоволят. В общем, сбрасывать со счетов их нельзя.