Англия — ДР Конго. Саутгейт, мы тебя узнали!

1 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Англия — ДР Конго. Игра пройдёт в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Англия — ДР Конго 1 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.31. Победа сборной ДР Конго оценивается коэффициентом 12.4. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.45.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Англия — ДР Конго

Гарет Саутгейт пост главного тренера сборной Англии покинул, но дело его живёт. А ведь мы почти поверили! В стартовом матче чемпионата мира по футболу — 2026 англичане укатали сборную Хорватии со счётом 4:2. И это ещё вратарь тащил как проклятый! Отрезок в дебюте второго тайма особенно впечатлил. На фоне откровенно унылой версии предыдущих лет смотрелись втройне выигрышно. Увы, дальше наступили трудовые будни.

Не смогли забить Гане — 0:0. Козни шамана оказались сильнее Гарри Кейна. Справедливости ради за два тайма создали полтора выгодных момента и вполне могли пропустить. На десерт с горем пополам осилили Панаму — тяжкие 2:0. Того самого соперника, которому при Саутгейте на ЧМ-2018 в России напихали полную панамку. А тут сплошные мучения. Давление на Томаса Тухеля подскочило, хотя и без того было повышенным.

Никого не интересует, что первое место в квартете добыто при семи очках из девяти возможных. Всем по барабану, что турнир длится более 5,5 недели и находиться на пике физической формы столь долго невозможно. А значит, набор кондиций через матчи абсолютно нормален. В то же время совсем уж оправдывать Тухеля сложно. Он сам выбрал именно этих футболистов. Он может рассчитывать на обилие звёзд и широкую ротацию. Если не сдюжит — живьём сожрут.

Пока всё просто. Англия великолепно расправляется с прессингующими коллективами благодаря физике, скорости и интенсивности. Лиши их пространства — и половина дела сделана. Взламывать низкий оборонительный блок по-прежнему не выходит, насыщение опорной зоны не работает. Мяч ходит медленно, неожиданных решений не хватает. Гана с Панамой действовали напористо, но ничего сверхъестественного не продемонстрировали.

Думается, ДР Конго использует конспекты предшественников. Из группы выбрались, Узбекистан победили, давления нет. Состав, конечно, скромный, зато по части габаритов и атлетизма дадут фору кому угодно. Наверняка перекроют центр, загонят соперника на фланги и будут снимать подачи. Тотал меньше 2.5 гола за 1.95 напрашивается, тотал меньше 1 мяча в первом тайме за 2.10 — тоже хорошо. Вариант попроще — ДР Конго не забьёт за 1.71. По крайней мере, сзади у Тухеля порядок.

Ставка: сборная ДР Конго не забьёт за 1.71.