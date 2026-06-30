Бельгия — Сенегал. Вот оно, счастье

1 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Бельгия — Сенегал. Игра пройдёт в Сиэтле (США) на стадионе «Люмен Филд». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Бельгия — Сенегал 1 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 2.11. Победа сборной Сенегала оценивается коэффициентом 3.73. Ничейный исход можно найти в линии за 3.33.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Бельгия — Сенегал

Сборная Бельгии — один из главных счастливчиков чемпионата мира по футболу — 2026. Везёт от начала и до конца. Во-первых, приятнейшая жеребьёвка. Ни одного однозначно крепкого соперника: Египет, Иран да Новая Зеландия. Во-вторых, они повадились отнимать друг у друга очки. В итоге даже после ничьих с египтянами и персами положение осталось прекрасным. Для первой строчки в квартете хватило победы над Новой Зеландией со счётом 5:1. Два мяча забили в концовке, иначе рисковали пропустить вперёд африканцев.

Ну и самое главное. Подопечные Руди Гарсии оставили откровенно гнетущее впечатление и за это оказались награждены приятнейшей сеткой. В первом раунде плей-офф — Сенегал. Победитель пары выходит на сборную США или Боснии и Герцеговины. Это умеренно крепкие коллективы, да и «дьяволы» в нынешнем состоянии способны наломать дров с кем угодно. Однако невозможно спорить: грандов среди них нет. Путь в четвертьфинал открыт. Не смогут — останется винить себя и только себя.

Казалось бы, а Сенегал-то почему середнячок? Ну, во-первых, два поражения за три тура. Напряг Францию в первом тайме, бился с Норвегией. В сухом остатке — ничего. И много пропускал. Это во-вторых. Без надёжной обороны в плей-офф туговато. У бельгийцев по крайней мере имеется Тибо Куртуа с колоссальным опытом, а не нестабильный Эдуард Менди. И, наконец, главное.

Сенегал выступает на первенстве мира на фоне постоянных разборок. Казалось, классические для африканских сборных истории с дележом денег, призовых и контрактами остались в прошлом. Однако ж нет. Вот и получается, что, кроме разноса хилого Ирака, гордиться нечем. Не давайте счёту 5:0 себя обмануть. С 12-й минуты иракцы играли вдесятером, однако второй мяч пропустили только на 56-й. Потом, естественно, расклеились, да и силы совсем закончились.

Словом, всё необходимое у сборной Бельгии есть. Кроме самого главного: поставленной игры и уверенности в собственных силах. Лукаку готов минут на 15-20, чистого нападающего нет, а эксплуатировать одного Кевина Де Брёйне вечно нельзя. Вероятно, сенегальцы озаботятся потенциальной проблемой. Умнейшего полузащитника наверняка ожидает почётный караул. А значит, бельгийцам будет худо. Рискнём заиграть Х2 за 1.81. Не может же европейцам вечно везти.

Ставка: сборная Сенегала не проиграет за 1.81.