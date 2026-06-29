Поправка в помощь букмекерам. Юридическая неточность могла стоить очень дорого

26 июня президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статьи 5-2 и 14-2 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот документ отменил внесённую ранее норму о выводе каждого выигрыша в букмекерских компаниях напрямую на карту клиента. Эта поправка, без преувеличения, могла стоить букмекерам очень дорого, а многие компании просто могли бы свернуть деятельность на российском рынке. Как так вышло и к чему могло привести — разбираемся.

Как появилась норма?

Всё началось с истории о самозапрете. Ко второму чтению закона, устанавливающего механизм самоограничения, в нём появилась поправка. Она обязывала букмекеров выплачивать клиентам выигрыш на средство платежа, с которого была сделана ставка, при наступлении результата каждого заключённого пари.

После появления этой нормы мнения сразу разделились. Одни эксперты утверждали, что закон о самозапрете, значит, и касается эта формулировка только тех, кто установил ограничения. Но юристы сразу же обозначили, что в том виде, в котором появилась поправка в документе, она затрагивает абсолютно всех игроков на ставках.

Что это значит?

Сейчас игрок вносит депозит, то есть интерактивную ставку, после чего деньги попадают на его аккаунт в букмекерской компании. Соответственно, когда пари выигрывает, выплата производится на этот счёт. Игрок же может вывести эти деньги, когда захочет, на свою банковскую карту или иной платёжный способ, с помощью которого он пополнял счёт.

Поправка же обязывала букмекеров выплачивать выигрыш по каждой ставке напрямую на карту игроку.

Чем это плохо?

В первую очередь это огромные расходы для букмекеров. Комиссии платёжных систем и комиссия ЕЦУПИС. Экономически для компаний работа бы стала просто невыгодна, ведь комиссию пришлось бы платить с абсолютно каждого выигрышного пари.

Вряд ли это понравилось бы и игрокам. Для абсолютно каждой ставки им бы пришлось пополнять счёт, вносить депозит. Лишние манипуляции могли бы отвадить клиентов букмекеров.

Самое интересное, что никто из законотворцев до появления «поправки на поправку» так и не смог внятно прокомментировать суть этой нормы. В Минфине справедливо отметили, что не они авторы законопроекта, в Госдуме же сослались на позицию Конституционного суда не толковать нормы права.

И вот появился законопроект, который Госдума приняла в первом чтении в апреле. Изначально документ подразумевал только сокращение сроков блокировки сайтов нелегальных букмекеров. Но перед вторым чтением в него внесли поправки. И одна из них наконец вносила ясность в принятую ранее норму. Выплата по каждому пари касается исключительно игроков, оформивших самозапрет.

Как отреагировали букмекеры?

Коротко и ясно озвучил свои ощущения Генеральный директор «Тенниси» Руслан Сулейманов.

«Планы по сокращению костов не поменялись. Налоговая нагрузка колоссальная, мы вынуждены экономить. Ключевое изменение – закрываться 1 сентября нет необходимости», – заявил он «РБ Бизнес».

Более развёрнуто высказал свою позицию зампредседателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов написал в своём блоге на «РБ».

«Норма противоречила цели правового регулирования, направленной именно на чёткое регламентирование процесса самоограничения азартных игр, и ошибочно распространялась уже на основы бизнес-процессов всей букмекерской деятельности. Кроме того, применение прежней редакции данной статьи закона потенциально выбрасывало каждую букмекерскую компанию за порог рентабельности, что делало совершенно невозможными ожидаемые государством поступления целевых отчислений и налоговых платежей», — отметил Оганезов.

Он также добавил, что контакт между представителями бизнеса и власти удалось наладить.

«Достаточно зрело повёл себя и сам бизнес, без лишних истерик в СМИ и на других площадках, только язык чётких цифр и экспертных аргументов. Именно такой зрелый подход к решению проблемы и позволил найти единственно правильное решение», — подчеркнул эксперт.

Что ж, букмекеры могут выдохнуть и планировать свою работу дальше. Налоговая нагрузка выросла с 1 января в 60 раз, но, по крайней мере, новых ограничений пока нет.