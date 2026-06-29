Карен Хачанов — Билли Харрис: непростой, но победный старт на Уимблдоне

30 июня пройдёт матч первого круга Уимблдона у мужчин. 19-й сеяный россиянин Карен Хачанов сразится с англичанином Билли Харрисом, который пробился в основную сетку через квалификацию. Начало матча — не ранее 14:30 мск. Сыграет ли разница в рейтинге или же нашего теннисиста ждёт серьёзная проверка?

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Билли Харрис

Букмекеры считают фаворитом россиянина, поставить на победу Хачанова можно с коэффициентом 1.30. Шансы Харриса оценили в 3.65.

На то, что в матче будет как минимум четыре сета, дают котировку 1.55, а тай-брейк в матче доступен за 1.32. На то, что Карен выиграет, не отдав сопернику ни партии, можно сделать ставку за 2.80.

Прогноз на матч Карен Хачанов — Билли Харрис (30.06.2026)

Карен Хачанов проводит непростой сезон. Баланс побед и поражений одинаковый — 14-14. Больших достижений нет, хотя играет Карен в целом не так и плохо. На прошедшем «Ролан Гаррос» дошёл до третьего круга, но там неожиданно уступил нидерландцу де Йонгу. А жаль — сетка была неплохая. На траве сезон начал тоже нездорово — уступил в Галле американцу Куинну.

Тем не менее на траве Карен играть умеет. А на Уимблдоне ни разу не проигрывал в первом круге. Лучшее достижение — четвертьфинал, причём добирался до него Хачанов и в прошлом году. Так что мотивация будет на высоте — нужно защищать очки.

Соперник у россиянина не сказать что грозный, но всё же опасный — Билли Харрис, 155-я ракетка мира. Англичанин здесь прошёл квалификацию. Можно сказать, с сеткой ему повезло — итальянец Наполитано пребывает явно не в лучшей форме, а венгр Пирош не специалист на траве. В финале отборочного этапа Харрис одолел китайца Чжоу И, отдав один сет.

Как и полагается англичанину, Билли умеет играть на траве. К тому же он уже прибился к кортам, адаптировался, всё-таки четвёртый матч. Правда, может сказаться и фактор усталости, нагрузка выпала не то чтобы большая, но приличная, а в Англии сейчас жарко. Стиль игры у британца классический — мощная подача, короткие розыгрыши, много выходов к сетке.

Как справляться с такими соперниками, Карен, конечно, знает. За ним опыт, класс и преимущество в выносливости.Однако какое-то время, чтобы войти в игру и нащупать слабые стороны Харриса, конечно, понадобится. Да и в целом Карен редко побеждает в трёх сетах. Тем не менее плюсы россиянина наверняка скажутся в ключевые моменты поединка. Теннис — это во многом психология. Предположим, что Харрис сможет забрать одну партию, но Хачанов пройдёт в следующий круг. Всё-таки класс игроков здесь несопоставим. На приёме Билли вряд ли создаст Карену проблемы, разве что сам россиянин будет ошибаться. Вариантов для ставок на самом деле много. Можно взять точный счёт 3:1, ТБ 3.5 сета или победу британца в стартовой партии. Однако сомнений в итоговом исходе практически нет. Остановимся на варианте «победа Хачанова» и ТБ 3.5 сета за приличный коэффициент 2.13.

Ставка: победа Хачанова и ТБ 3.5 сета за 2.13.