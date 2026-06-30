«Странный» матч Австрии и Алжира на ЧМ-2026. Или нет?

Матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 между Австрией и Алжиром мог бы быть вполне рядовым событием. Но получилось так, что он оказался довольно захватывающим. Обе команды устраивала ничья, и они её добились, но как? Уже в добавленное арбитром время африканцы вышли вперёд и поставили австрийцев на грань вылета. К счастью для команды Ральфа Рангника, несколько минут у них оставалось. И они успели сравнять счёт. Что же это было?

«Скандинавская ничья» устраивала команды

Ещё за сутки до встречи расклад мог сложиться так, что сборной Австрии выгодно было бы проиграть, чтобы избежать попадания на сборную Испании уже в 1/16 финала. Однако расклады в других группах лишили команду Рангника этой возможности. Поражение отправляло австрийцев домой. Собственно, как и сборную Алжира. При этом вариант у Австрии был ровно один — попасть именно на Испанию, ну или завершить борьбу. «Лисы пустыни» же попадали на чемпионов Европы в случае победы, а вот ничья давала им выход с третьего места и матч со Швейцарией.

Таким образом, получилось, что ничья устраивала и тех, и других. Обе команды проходили в плей-офф, при этом алжирцы получали более проходимого соперника. Так называемая «скандинавская ничья», названная так в честь матча Дании и Швеции на Евро-2004.

Что произошло в матче?

И до самой концовки встречи казалось, что так и случится. К 63-й минуте счёт был 2:2, после чего команды не создавали опасных моментов. И тут случилось неожиданное. На 93-й минуте атака Алжира привела к голу Рияда Мареза.

Что это было и главное, зачем? Непонятно. Кто-то предположил, что африканцы решили отомстить Австрии за ЧМ-1982, где эта команда на пару со сборной ФРГ точно так же цинично сыграла вничью и отцепила Алжир.

Но пока все переваривали случившееся, счёт сравнялся. Австрийцы навалились на ворота, и форвард Саша Калайджич с линии вратарской головой переправил мяч в сетку ворот Алжира. 3:3 — матч так и закончился, австрийцы отделались лёгким испугом.

Что это было? Непонятно. Очевидно, что команды всё знали и до добавленного времени даже не пытались обострять. Если всё было спланировано заранее, то это как минимум очень рискованный шаг. А если бы арбитр решил завершить игру раньше намеченного? А если бы атака австрийцев не завершилась голом? Калайджич бил с близкого расстояния, однако в воротах Алжира были не только вратарь, но и два защитника. Попади он в них — и Австрия могла бы вылететь с турнира, а Алжир — получить Испанию в соперники.

Так или иначе, для команд всё завершилось благополучно.

А что говорят букмекеры?

В первую очередь компании просчитали расклады и резко снизили коэффициент на ничейный исход. Если по выходу линии котировка была около 3.00, то перед матчем её снизили до 2.00. То есть вероятность ничьей поднялась до 50%. Прямо скажем, немало.

По данным компании PARI, на ничейный исход пришлось порядка 27% от общего объёма ставок на итог встречи. Это высокая цифра для самого непопулярного из трёх результатов. Но при этом 56% пришлось на победу Австрии, ещё 17% — на Алжир. Так что для большинства игроков этот вариант не был очевидным. Ну а те, кто предвидел ничью, получил выигрыш. В компании также отметили, что ушли в минус по этой встрече, однако это был не самый убыточный матч даже в рамках дня на ЧМ-2026.

Можно ли считать игру Австрии и Алжира договорной? Кто-то скажет, что да. Но при этом её сделала возможной формула турнира, придуманная ФИФА. Обе команды знали, что их устроит ничья. Обе её добились и вышли в плей-офф. Это вполне легально. Разве что произошедшее в концовке рациональному объяснению не поддаётся. Однако для Алжира и Австрии всё закончилось хорошо. Как и для тех, кто ставил на ничью. Жаль в этой истории только сборную Ирана, которая выходила в плей-офф ровно на три минуты — между третьими голами команд в добавленное время.