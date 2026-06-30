Букмекеры уже выбрали лучшего бомбардира ЧМ! Теперь — ваша очередь

На ЧМ-2026 продолжается стадия 1/16 финала. А вместе с ней – и бомбардирская гонка. Конечно, командные достижения намного важнее, однако звание лучшего снайпера турнира как минимум почётно. И в гонке – сплошь звёзды! Но кто из них станет лучшим? Давайте попробуем выбрать!

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