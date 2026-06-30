Букмекеры уже выбрали лучшего бомбардира ЧМ! Теперь — ваша очередь

На ЧМ-2026 продолжается стадия 1/16 финала. А вместе с ней – и бомбардирская гонка. Конечно, командные достижения намного важнее, однако звание лучшего снайпера турнира как минимум почётно. И в гонке – сплошь звёзды! Но кто из них станет лучшим? Давайте попробуем выбрать!
Наш традиционный рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять свой вариант в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Лионель Месси — коэффициент 1.85 (6 голов)
Лионель Скалони классно выстроил модель игры Аргентины под Месси, скрыл слабости. Да-да, скорости Лео, конечно, уже не хватает. Но какая разница, если это работает. Техника, интеллект, удар — всё при нём. Команда играет на него, и шесть голов за три матча группового этапа — показатель. И приличный задел перед преследователями. Так что Месси — очевидный фаворит. Однако всё может очень быстро измениться.
Килиан Мбаппе — коэффициент 4.50 (4 гола)
Тоже в порядке, всё время на острие, всё время в центре внимания. Атака у Франции потрясающая, так что моменты свои будет получать в каждой игре. Вопрос в реализации и в том, как далеко пройдёт команда.
Эрлинг Холанд — коэффициент 20.00 (4 гола)
Сомнений в бомбардирских умениях нет, тем более что свои четыре Эрлинг забил в двух матчах, игру с Францией он пропустил. А вот сможет ли Норвегия пройти далеко, чтобы форвард пополнил свою копилку — это вопрос. При всей симпатичности скандинавов они на ступеньку ниже признанных грандов.
Усман Дембеле — коэффициент 12.00 (4 гола)
Назабивал резерву Норвегии и включился в гонку. Однако, кажется, в этой вариации сборной Франции Дембеле не то чтобы лишний, но ему тесновато. Позиция неоптимальная. С другой стороны, четыре гола уже есть! Это однозначно прибавит уверенности обладателю «Золотого мяча».
Гарри Кейн — коэффициент 15.00 (3 гола)
Англичанина сбрасывать со счетов нельзя, хотя пока его команда выглядит бледно, за исключением первого матча с Хорватией. Но сетка у Кейна и компании комфортная, так что пройти можно далеко и пополнить свой голевой счёт при этом – тоже!
Винисиус Жуниор — коэффициент 20.00 (4 гола)
Явный лидер сборной Бразилии, ему при Карло Анчелотти позволено всё. Правда, он уже сыграл четыре матча против трёх у конкурентов. Но Вини – в гонке. К примеру, хет-трику в следующей встрече никто не удивится. В схеме «пентакампеонов» его индивидуальные качества проявляются прекрасно.
Криштиану Роналду — коэффициент 40.00 (2 гола)
Одно из главных разочарований группового этапа. Играет от и до, команда старается выводить его на ударные позиции, но выглядит всё это сыро и слабо. За исключением матча с Узбекистаном, конечно. Сбрасывать со счетов не будем, в плей-офф португальцы в целом и Роналду в частности способны добавить, однако от лидера отставание уже в четыре мяча.
Микель Оярсабаль — коэффициент 50.00 (2 гола)
Без испанца здесь тоже не обойтись, пусть «Красная Фурия» пока выдала концерт только во встрече с Саудовской Аравией. Оярсабаль — основной форвард, свои два мяча он забил. Сборная Испании способна создавать много моментов, так что пока Микель в гонке, пусть и далеко не на лидирующей позиции.