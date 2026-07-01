1/16 финала ЧМ-2026 — в самом разгаре!

Представляем вашему вниманию экспресс на матчи чемпионата мира по футболу, которые пройдут сегодня, 1 июля.

Прогноз на матч Англия — ДР Конго

Гарет Саутгейт пост главного тренера сборной Англии покинул, но дело его живёт. А ведь мы почти поверили! В стартовом матче чемпионата мира по футболу — 2026 англичане укатали сборную Хорватии со счётом 4:2. Увы, дальше наступили трудовые будни. Не смогли забить Гане — 0:0. На десерт с горем пополам осилили Панаму — тяжкие 2:0. С другой стороны, стоит охладить пыл.

Англия великолепно расправляется с прессингующими командами благодаря физике, скорости и интенсивности. Лиши их пространства — и половина дела сделана. Взламывать низкий оборонительный блок по-прежнему не выходит, насыщение опорной зоны не работает. Мяч ходит медленно, неожиданных решений не хватает. Гана с Панамой действовали напористо, но ничего сверхъестественного не продемонстрировали.

Полагаем, ДР Конго использует конспекты предшественников. Из группы выбрались, Узбекистан победили, давления нет. Состав, конечно, скромный, зато по части габаритов и атлетизма дадут фору кому угодно. Наверняка перекроют центр, загонят соперника на фланги и будут снимать подачи. Тотал меньше 2.5 гола за 1.95 напрашивается, тотал меньше 1 мяча в первом тайме за 2.10 — тоже хорошо. Вариант попроще — ДР Конго не забьёт за 1.71. По крайней мере, сзади у Тухеля порядок.

Прогноз на матч Бельгия — Сенегал

Сборная Бельгии — один из главных счастливчиков чемпионата мира по футболу — 2026. Везёт от начала и до конца. Во-первых, приятнейшая жеребьёвка. Ни одного однозначно крепкого соперника: Египет, Иран да Новая Зеландия. Во-вторых, они повадились отнимать друг у друга очки. В итоге даже после ничьих с египтянами и персами положение осталось прекрасным. Для первой строчки в квартете хватило победы в матче с Новой Зеландией со счётом 5:1. Два мяча забили в концовке, иначе рисковали пропустить вперёд африканцев.

Казалось бы, а Сенегал-то почему середнячок? Ну, во-первых, два поражения за три тура. Напряг Францию в первом тайме, бился с Норвегией. В сухом остатке — ничего. И много пропускал. Это во-вторых. Без надёжной обороны в плей-офф туговато. У бельгийцев по крайней мере есть Тибо Куртуа с колоссальным опытом.

Словом, всё необходимое у сборной Бельгии есть. Кроме самого главного: поставленной игры и уверенности в собственных силах. Лукаку готов на 15-20 минут, другого чистого нападающего нет, а эксплуатировать одного Кевина Де Брёйне вечно нельзя. Вероятно, сенегальцы озаботятся потенциальной проблемой. Умнейшего полузащитника наверняка ожидает почётный караул. А значит, бельгийцам будет худо. Рискнём заиграть Х2 за 1.81. Не может же европейцам вечно везти.

Экспресс на матчи ЧМ 1 июля 2026 года

Ставка 1: ДР Конго не забьёт в матче с Англией за 1.71.

Ставка 2: Сенегал не проиграет Бельгии за 1.81.

Общий коэффициент: 1.71 х 1.81 = 3.09.