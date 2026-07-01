Испания — Австрия. Здесь ваши фокусы не пройдут

2 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Испания — Австрия. Игра пройдёт в Инглвуде, США, на стадионе «Соу Фай». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Испания — Австрия 2 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде Луиса де ла Фуэнте. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.31. Победа сборной Австрии оценивается коэффициентом 12.3. Ничейный исход можно найти в линии за 5.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.38.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Испания — Австрия

Сложно сказать, что это было. Австрийцы в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 скатали ничью с Алжиром. Как все и ждали. Но вот сам способ удивил. Обычно в подобных случаях наблюдается низкая результативность — 0:0 или 1:1. Самые скандинавистые доходят до 2:2. Тут же получился натуральный цирк: третий мяч на исходе компенсированного времени, ответ в следующей же атаке. 3:3. Вроде бы всё понятно, но заключительный гол был забит очень уж на тоненького.

Впрочем, ладно. Есть надежда, что оба участника этой потрясающей битвы в плей-офф не задержатся. А там пойдут решающие стадии, всем станет не до того, цирк забудется. У Австрии задачка ого-го — попала на сборную Испании, действующего чемпиона Европы. Достаточно взглянуть на котировки, чтобы понять: шансов у подопечных Ральфа Рангника практически нет. Букмекеры в чудо не верят.

Хотя казалось бы. Испанцы заняли первое место в квартете с семью очками, однако выглядели так себе. Не пробили удивительную сборную Кабо-Верде, а в заключительном туре единственный мяч в ворота Уругвая попал после очередной ошибки Фернандо Муслеры. Саудовскую Аравию, конечно, разгромили образцово-показательно (4:0), но этим мало кого удивишь. Ямаль только набирает форму после повреждения, реализацией испанцы не блещут. В общем, потенциал пока превышает качество футбола.

Во-первых, рано переходить на галоп в длинном турнире ни к чему. Особенно теперь, когда первенство мира растянуто на пять с половиной недель. Во-вторых, австрийцы что-то совсем не впечатляют. Всё очень сумбурно, суетливо и нестабильно. Даже фирменный прессинг, который у команд Рангника прежде появлялся в первую очередь, смотрится так себе. С таким набором испанцев не одолеть, а сидеть в своей штрафной Австрия не приучена.

Расклад непростой. Фаворит очевиден, однако коэффициент на лобовую победу совсем скромный, а лезть в форы не хочется. Испания пока прикладывает ровно столько усилий, сколько требуется. Предпочтём ничью по итогам 30 минут за 1.82. Австрийцы при всех своих уязвимостях явно превосходят саудовцев, быстро не развалятся. А дальше в какой-то момент давление Испании, скорее всего, принесёт плоды. Слишком уж велика разница в классе на скамейке. Во втором тайме преимущество должно увеличиться.

Ставка: ничья по итогам 30 минут за 1.82.