Португалия — Хорватия. Горькое прощание Роналду и Модрича

3 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Португалия — Хорватия. Игра пройдёт в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

Коэффициенты на матч Португалия — Хорватия 3 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество подопечным Роберто Мартинеса. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.88. Победа сборной Хорватии оценивается коэффициентом 4.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Португалия — Хорватия

О-хо-хо. Ну спасибо тебе, чемпионат мира! Финальную часть расширили до 48 участников — результат налицо. 3 июля — блистательная демонстрация нового формата. В один день (если считать по московскому времени) в первом раунде плей-офф сойдутся Португалия с Хорватией и Египет с Австралией. Вторая битва наглухо затерялась бы и на предыдущей стадии. Но деваться некуда. Уже здесь попрощаемся с кем-то из живых легенд: Криштиану Роналду или Лукой Модричем. Не говоря об их сокомандниках, среди которых тоже хватает больших игроков.

Справедливости ради, пенять на один лишь регламент тоже нельзя. В первую очередь команды обязаны винить себя. Никто не мешал разогнаться быстрее. Однако ж Португалия ограничилась одной победой в группе и пропустила вперёд сборную Колумбии. Хорваты пробрались в плей-офф тоже со второго места. И ведь сетовать на невезение обеим командам не с руки. В самом деле качество футбола была не самым высоким.

В случае с Хорватией это ожидаемо. От блистательного поколения остались осколки. Талантливая молодёжь есть, но по большей части уступает в уровне или только набирает обороты. А гением Модрича все дыры не прикроешь. Честно пытались включать прессинг в 1-м туре с Англией, получили четыре мяча. И это ещё вратарь выручал на любой вкус! Сделали выводы, откатились к пассивному футболу. Похоже, в нынешнем состоянии готовы действовать строго в одном рисунке игры. Вдумчиво катать мяч в низком темпе, экономя силы.

Португалия, казалось, созрела. Одна линия полузащиты чего стоит: молодец к молодцу. За три игры балансом и не пахнет: созидают с трудом, мяч ходит плохо, движения не хватает. Для разноса Узбекистана хватило, хотя там и соперник откровенно слабый, и стандартные положения многое решили. В остальном совсем не впечатлили. На фоне Колумбии выглядели неприлично серо.

Вот и получается, что вывеска рискует сильно превзойти качество футбола. Впрочем, мы всё равно будем это смотреть. А как иначе? Последняя битва Модрича и Роналду! С точки зрения ставки всё просто: обе команды выглядят бледно, зато обладают мастерами экстра-класса. То есть могут взорвать игру в любой момент. Деление на фаворитов и аутсайдеров здесь довольно условно. На таком фоне разумно играть против линии. На Х2 выставлен коэффициент 2.05 — выглядит хорошо. Запаса у Португалии не видать, а характером хорватов в плей-офф можно дрова колоть. Глядишь, и Роналду с партнёрами расколят.

Ставка: сборная Хорватии не проиграет в основное время за 2.05.