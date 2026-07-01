Швейцария — Алжир. Мурат Якин выбьет Мареза

3 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Швейцария — Алжир. Игра пройдёт в Ванкувере (Канада) на стадионе «Би-Си Плэйс». Стартовый свисток запланирован на 6:00 мск.

Коэффициенты на матч Швейцария — Алжир 3 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Швейцарии предлагается с коэффициентом 2.08. Победа сборной Алжира оценивается коэффициентом 4.03. Ничейный исход можно найти в линии за 3.34.

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Швейцария — Алжир

Отличный способ провести утро. Во-первых, время начало матча весьма приятное для жителей европейской части России: стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск. Во-вторых, вывеска может ввести в заблуждение. Ведь звучит она не шибко громко, по крайней мере по меркам плей-офф чемпионата мира по футболу. Однако обе команды действуют энергично и знают, что делать с мячом. Тоски здесь быть не должно.

Первая ассоциация со сборной Алжира — странный матч с Австрией в заключительном туре. Победа никому не была нужна, а ничья оказалась на грани срыва в последний момент. Итоговые 3:3 были установлены после истечения компенсированного времени. Австрийцы в итоге попали на Испанию со второго места в группе. Алжирцы финишировали строчкой ниже, однако сетка куда более приятная. Швейцария, конечно, уважения достойна, но действующему чемпиону Европы однозначно уступает.

Представитель Африки выглядит довольно сумбурно. Состав-то крепкий, пара двигателей атаки имеется. Самое любопытное, что Рияд Марез очень старается, но всё же главным из них не является. А вот оборона… Тут совсем тоскливо. Слишком много ошибок на ровном месте. Вдвойне неприятно, что они имеют разную природу: как системную, так и индивидуальную. Есть подозрения, что «на ноль» отыграть не сумеют.

Ведь сборная Швейцарии производит приятное впечатление. Не надломилась после горы растранжиренных моментов в 1-м туре против Катара, да и во втором мяч долго в ворота не шёл. Однако веры не теряли, а замены сработали. Заслуженное первое место в квартете и более чем посильный соперник в 1/16 финала — заслуженная награда. Мурат Якин своё дело знает. Команда гибкая, переключается между режимами и в каждом из них держит планку. Такие регулярно становятся открытиями крупных турниров.

Чуть ли не главный повод сомневаться — маловато нестандартных ходов. Всё грамотно, выверенно, разумно. А значит, предсказуемо. Лёгкого авантюризма сборной Швейцарии не хватает, однако это, скорее всего, скажется на следующих стадиях. Всё по той же причине: Алжир в обороне исправно допускает ошибки, а реализацию европейский коллектив вроде бы наладил. П1 за 2.08 — рабочий вариант, 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.70 — для любителей осторожных ставок. Что-то в духе 1:0 или 2:1 тут напрашивается.

Ставка: сборная Швейцарии победит за 2.07.