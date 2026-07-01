Прогноз на матч дня ЧМ-2026: Англия — ДР Конго

1 июля состоится матч первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026 Англия — ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что думают букмекеры о матче ЧМ-2026

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.27. Победа ДР Конго оценивается коэффициентом 12.1. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.91. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.60.

В каком состоянии Англия

В странном. Семь очков, первое место в группе, победа над Хорватией, сухой матч с Панамой — вроде бы всё прилично. Только ощущение праздника где-то потерялось. После яркого старта с хорватами команда Томаса Тухеля забуксовала: 0:0 с Ганой, затем тяжёлое вскрытие Панамы только после часа игры. Результат есть, блеска мало.

Хорошая новость: связка Джуд Беллингем — Гарри Кейн по-прежнему вытаскивает. Именно они сделали победу во встрече с Панамой, и именно вокруг них строится атакующая логика Англии. Плюс должен вернуться Деклан Райс, а это контроль, подборы и страховка. Плохая новость — правый фланг обороны. Рис Джеймс и Джарелл Куанса не в порядке, так что Спенс, похоже, снова получит непростую работу.

На что способна ДР Конго

На неприятности. Очень конкретные. Для очень конкретного соперника. Команда Себастьена Дезабра прошла дальше как лучшая сборная с третьих мест и уже переписала собственную историю: для ДР Конго это первый матч в плей-офф чемпионата мира. Ничья с Португалией, минимальное поражение во встрече с Колумбией, победа в игре с Узбекистаном — маршрут получился извилистым.

Главная угроза понятна: компактность без мяча и рывки в переходных фазах. Йоан Висса забил три из четырёх голов команды на турнире, а Аарон Ван-Биссака на правом фланге добавляет истории отдельный сюжет. Лондонский парень против Англии — слишком вкусно, чтобы не заметить. При этом ДР Конго почти наверняка вернётся к схеме с пятью защитниками. И вот это для англичан совсем не подарок.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Англия — ДР Конго 1 июля 2026 года

На бумаге разница огромная. Англия сильнее по составу, глубине, опыту больших матчей и качеству исполнителей в атаке. Но плей-офф не обязан уважать бумагу. Особенно когда фаворит играет медленно, много контролирует мяч, однако не всегда понимает, как превратить контроль в моменты. Против ДР Конго это может стать проблемой.

Конголезцы вряд ли полезут высоко. Их план читается: низкий блок, пять защитников, плотная середина, длинный первый пас на Висса или второй темп через фланги. Англии придётся не вскрывать пространство, а проламывать стену. И с этим у Тухеля пока не всё идеально. Нужны быстрые переводы, смелость Саки, движение Беллингема между линиями и качество Кейна в штрафной.

И всё же класс должен сказаться. У Англии слишком много способов дожать: стандарты, дальние удары, давление после перерыва, свежие форварды со скамейки. ДР Конго может долго держаться, может заставить фаворита нервничать, может даже утащить первый тайм в нули. Но на дистанции 90 минут у англичан больше ресурсов и меньше слабых мест.

Самый логичный сценарий не разгром, а вязкая победа фаворита. Англия заберёт мяч, будет терпеливо раскачивать оборону и рано или поздно найдёт эпизод. После первого гола игра чуть раскроется, однако ДР Конго всё равно не станет размениваться атаками без оглядки. Поэтому ставка через победу Англии и умеренный тотал выглядит аккуратнее, чем чистый исход за слишком маленький коэффициент.

Ставка: победа сборной Англии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.