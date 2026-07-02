Ночной экспресс: битва Роналду и Модрича в 1/16 финала ЧМ-2026

Прогнозы на матчи чемпионата мира, которые пройдут ночью и рано утром 3 июля.

Раздел «Ставки» на «Чемпионате» представляет вашему вниманию специальный «Ночной экспресс». Это экспресс от наших авторов с прогнозами и ставками на те матчи чемпионата мира по футболу — 2026, которые по московскому времени будут проходить ночью и рано утром.

Сегодня, в ночь с 2 на 3 июля, поговорим о встречах 1/16 финала ЧМ-2026: Португалия — Хорватия и Швейцария — Алжир.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Португалия — Хорватия

Афиша большая, но матч вряд ли получится открытым прямо с первых минут. Слишком много опыта, слишком много осторожности и слишком высокая цена ошибки. Хорватия точно не побежит вперёд без оглядки: ей нужен вязкий темп, контроль мяча через Модрича и Ковачича, паузы, стандарты и игра в один эпизод. Это привычная территория команды Златко Далича.

Португалия сильнее по составу и свежее по атакующему ресурсу. У Мартинеса есть игроки, которые могут менять рисунок со скамейки, есть скорость на флангах, есть Роналду в штрафной и Бруну с ударом из второй линии. Но против хорватов одного статуса мало. Их нужно не просто давить, а утомлять: переводами, рывками, постоянным поиском слабой зоны между флангом и полуфлангом.

Ключевой вопрос — кто первым забьёт. Если Хорватия утащит матч в 0:0 до часа игры, Португалия начнёт нервничать. Если фаворит вскроет оборону раньше, хорватам придётся выходить из любимой оболочки, и вот тут пространства станет больше. По качеству исполнителей и глубине состава Португалия всё равно выглядит предпочтительнее, но мы не будем ждать много голов.

Прогноз на матч Швейцария — Алжир

Отличный способ провести утро. Во-первых, время начала матча весьма приятное для жителей европейской части России: стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск. Во-вторых, вывеска может ввести в заблуждение. Ведь звучит она не шибко громко, по крайней мере по меркам плей-офф чемпионата мира по футболу. Однако обе команды действуют энергично и знают, что делать с мячом. Тоски здесь быть не должно.

Представитель Африки выглядит довольно сумбурно. Состав-то крепкий, пара двигателей атаки имеется. Самое любопытное, что Рияд Марез очень старается, но всё же главным из них не является. А вот оборона… А ведь сборная Швейцарии производит приятное впечатление. Команда гибкая, переключается между режимами и в каждом из них держит планку. Такие регулярно становятся открытиями крупных турниров.

Чуть ли не главный повод сомневаться — маловато нестандартных ходов. Всё грамотно, выверенно, разумно. А значит, предсказуемо. Лёгкого авантюризма сборной Швейцарии не хватает, однако это, скорее всего, скажется на следующих стадиях. Всё по той же причине: Алжир в обороне исправно допускает ошибки, а реализацию европейский коллектив вроде бы наладил. П1 за 2.08 — рабочий вариант, 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.70 — для любителей осторожных ставок. Что-то в духе 1:0 или 2:1 тут напрашивается.

Ночной экспресс ЧМ на матчи 3 июля 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче Португалия – Хорватия за 1.80.

Ставка 2: Швейцария победит Алжир за 2.07.

Общий коэффициент: 1.80 х 2.07 = 3.72.