Аргентина — Кабо-Верде. Возиньей Месси не возьмёшь

4 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Аргентина — Кабо-Верде. Игра пройдёт в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Коэффициенты на матч Аргентина — Кабо-Верде 4 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество представителю Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.18. Победа сборной Кабо-Верде оценивается коэффициентом 18.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.40.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.57.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Аргентина — Кабо-Верде

Одна из самых очевидных пар первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026. По крайней мере букмекеры считают именно так, не оставляя сборной Кабо-Верде реальных шансов. Для них это абсолютно привычная история. Представителя Африки и в финальной-то части мало кто ждал, а он из группы выбрался. Да как! Не тихо и со скрипом, а на разрыв. Турнир закончится, а эти ребята в памяти останутся.

Если бы перед первенством мира вам сказали, что сборная Кабо-Верде на групповой стадии обойдётся без побед и забьёт лишь в одном матче из трёх, вы бы вряд ли удивились. Вот ведь анекдот: так и произошло. А дальше начинаются нюансы. Что особенно приятно, расширение числа участников тут вообще ни при чём, ведь финишировали вторыми. То есть пробились бы дальше и при прежнем формате. А ведь соперники попались именитые: Испания, Уругвай, да и Саудовская Аравия при всех ограничениях в финальной части появляется регулярно.

В общем, впечатляет. Внутренние проблемы сборной Уругвая африканцев не касаются. Воспользовались ситуацией, влюбили в себя. Возинья, конечно, запомнился, но пожилой вратарь лишь вишенка на тортике. Грамотная позиционная оборона, дисциплина и точечное давление налажено замечательно. Несколько хороших стандартов продемонстрировали, есть умельцы от души приложиться издалека. Так что не подарок.

При иной турнирной сетке могли бы продлить сказку. Вон на той же стадии Египет с Австралией сражается! А тут второе место в опасном квартете выводит на Аргентину. Которая гарантировала себе первое место за два тура, после чего в оставшейся игре не напрягалась. Хотя думается, что Кабо-Верде такому оппоненту радо. Когда ещё представится возможность разделить газон с Лионелем Месси и его партнёрами? Дорогого стоит.

Единственный реальный шанс аутсайдера — тотальная недооценка. Разница в классе подавляющая, да ещё и играют на прекрасно знакомом Месси по выступлениям в МЛС стадионе в Майами. Думается, Кабо-Верде много не позволит, по крайней мере поначалу. Но перегружать зоны, стягиваться к мячу и резко жалить Аргентина умеет. А уровень исполнительского мастерства позволяет рассчитывать на реализацию. Вырисовывается не вынос, но вполне рабочая победа с разницей в два-три мяча. Возьмём П1 всухую за 1.71. Хороша та сказка, что вовремя заканчивается.

Ставка: сборная Аргентины победит всухую за 1.71.