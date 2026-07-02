Австралия — Египет. И это плей-офф чемпионата мира?!

3 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Австралия — Египет. Игра пройдёт в Арлингтоне, США, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Австралия — Египет 3 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество представителю Африки. Сделать ставку на победу сборной Египта предлагается с коэффициентом 2.27. Победа сборной Австралии оценивается коэффициентом 3.63. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.27.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Австралия — Египет

Поздравляем ФИФА и всех сочувствующих. Расширение финальной части чемпионата мира принесло плоды. Бесконечные игры к середине 2-го тура группового этапа слиплись в одну бесконечную пельменину. По-настоящему ярких вывесок критически не хватало. Поначалу открытия и теневые герои из народа радовали, спустя полторы недели большинству зрителей приелись и они. Возинья, Ром и иже с ними запоминались на фоне свежести, однако, когда слились в один ряд, стало совсем скучно. Сердце требовало плей-офф, игры на вылет без права на ошибку.

Что ж, бойся своих желаний. В 1/16 финала среди прочих сойдутся сборные Австралии и Египта. И одна из них пройдёт в следующую стадию. Мы чертовски рады за эти команды: история пишется на наших глазах, радость для всей страны, красивый сюжет. Но хочется порадовать и себя — а у наших героев с этим туго. Качество футбола, откровенно говоря, на любителя, выйти из группы удалось во многом благодаря приятной жеребьёвке. Что, конечно, не отменяет заслуг. Подобная вывеска не выделялась бы и на групповой стадии.

Есть подозрение, что, находясь в шаге от исторического попаданий в число 16 сильнейших, соперники начнут перестраховываться наперегонки. И ладно бы оно появилось только у нас. Букмекеры, например, установили планку базового тотала на отметке в 1.5 гола. То есть ожидают борьбы, нейтрализации, единоборств и всего такого. Чего угодно, только не футбола. Увы, спорить с ними сложно. Обе команды — это история про то, как выжать максимум из скромных ресурсов.

У африканцев, по крайней мере, есть Салах с Мармушем, вот они и считаются фаворитами. Хотя возникает соблазн сказать, что всё это благодаря мудрой подготовке к финальной стадии: набрались опыта против сборной России Валерия Карпина, вот и добились успеха!

Австралия — атлетичный коллектив с дисциплиной и практически отсутствующей позиционной атакой. Да и индивидуального мастерства не хватает. Стандарты есть, габариты присутствуют, мяч в ногах по большей части мешает. Похоже, нас ожидает перетягивание каната. Страстное, экзотичное, но, как бы помягче выразиться, на любителя. Сложно представить, что должно произойти, чтобы мы здесь увидели голы в обе стороны. Отсюда и ставка.

Ставка: обе команды забьют — нет за 1.68.