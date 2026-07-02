Колумбия — Гана. Ночь испытаний для Хамеса и Кордобы

4 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Колумбия — Гана. Игра пройдёт в Канзас-Сити (США) на стадионе «Эрроухед». Стартовый свисток запланирован на 4:30 мск.

Коэффициенты на матч Колумбия — Гана 4 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Колумбии предлагается с коэффициентом 1.54. Победа сборной Ганы оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.14.

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Колумбия — Гана

Заключительный матч первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026. На первый взгляд всё очевидно. Сборная Колумбии полностью оправдала ожидания на групповом этапе. Семь очков из девяти возможных, первое место в таблице. А ведь жеребьёвка получилась неприятной. Да, Узбекистан к дебютному смотру такого уровня оказался не готов, зато индивидуально мощная Португалия и атлетичная ДР Конго — совсем другое дело. Однако ж нервы поберегли.

Что самое приятное, трудности были. Команда доказала, что умеет с ними справляться. Не поникла после пропущенного мяча от Узбекистана, продолжала расшатывать оборону конголезцев до победного. В итоге в заключительном туре побеждать требовалось португальцам, однако те ничего толком не создали и выглядели заметно хуже представителя Южной Америки. Лидеры в порядке, состав глубокий, настроение хорошее.

Вот и букмекеры в колумбийцах не сомневаются. На их победу в основное время дают чуть больше 1.50 — сгодится разве что для экспресса. Так в чём проблема? Не поверите — в сборной Ганы. Парадоксально, но это весьма тусклая и предсказуемая команда, которая не знает, что делать с мячом. Опасна она как раз тем, что оценивает себя на редкость трезво. И отталкивается от сильных сторон, которые всё же присутствуют.

Рецепт прост: «автобус» в своей штрафной, высочайшая плотность оборонительных построений и серьёзная физическая подготовка. Высокие, статные, борьбу выдерживают. Ну и немного помощи от шаманов, естественно. По старой-доброй африканской традиции. Этого хватает, чтобы вынуждать страдать кого угодно. Сами не играют, другим не дают. А впереди рассчитывают убежать на пространстве (исполнители имеются) или найти стандартное положение (рослых футболистов тоже хватает).

Вот и получается, что звёздные англичане с Ганой возились до последнего. А Колумбия с точки зрения габаритов и мощи явно уступает. Пробиться в штрафную будет сложно, многое решат дальние удары. Лезть в большие форы опасно, ведь африканцы вполне способны достоять до дополнительных таймов. А то и до серии пенальти. Поставим на отсутствие голов в исполнении сборной Ганы за 1.85. Вполне могут преподнести сюрприз, но прежде всего за счёт обороны и терпения.

Ставка: сборная Ганы не забьёт в основное время за 1.85.