Спокойный выход Месси в 1/8 финала ЧМ-2026

Раздел «Ставки» на «Чемпионате» представляет вашему вниманию специальный «Ночной экспресс». Это экспресс от наших авторов с прогнозами и ставками на те матчи чемпионата мира по футболу — 2026, которые по московскому времени будут проходить ночью и рано утром.

Сегодня, в ночь с 3 на 4 июля, поговорим о встречах 1/16 финала ЧМ-2026: Аргентина — Кабо-Верде и Колумбия — Гана.

Прогноз на матч Аргентина — Кабо-Верде

Если бы перед первенством мира вам сказали, что сборная Кабо-Верде на групповой стадии обойдётся без побед и забьёт лишь в одном матче из трёх, вы бы вряд ли удивились. Вот ведь анекдот: так и произошло. А дальше начинаются нюансы. Что особенно приятно, расширение числа участников тут вообще ни при чём, ведь финишировали африканцы вторыми. То есть пробились бы дальше и при прежнем формате. А ведь соперники попались именитые: Испания, Уругвай, да и Саудовская Аравия при всех ограничениях в финальной части появляется регулярно.

При иной турнирной сетке могли бы продлить сказку. Вон на той же стадии Египет с Австралией сражается! А тут второе место в опасном квартете выводит на Аргентину. Которая гарантировала себе первое место за два тура, после чего в оставшейся игре не напрягалась. Хотя полагаем, что Кабо-Верде такому оппоненту радо. Когда ещё представится возможность разделить газон с Лионелем Месси и его партнёрами? Дорогого стоит.

Единственный реальный шанс аутсайдера — тотальная недооценка. Разница в классе подавляющая, да ещё и играют на прекрасно знакомом Месси по выступлениям в МЛС стадионе в Майами. Кабо-Верде много не позволит, по крайней мере, поначалу. Однако перегружать зоны, стягиваться к мячу и резко жалить Аргентина умеет. А уровень исполнительского мастерства позволяет рассчитывать на реализацию. Вырисовывается не вынос, но вполне рабочая победа с разницей в два-три мяча. Возьмём П1 всухую за 1.71. Хороша та сказка, что вовремя заканчивается.

Прогноз на матч Колумбия — Гана

Заключительный матч первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026. На первый взгляд, всё очевидно. Сборная Колумбии полностью оправдала ожидания на групповом этапе. Семь очков из девяти возможных, первое место. А ведь жеребьёвка получилась неприятной. Да, Узбекистан к дебютному смотру такого уровня оказался не готов, зато индивидуально мощная Португалия и атлетичная ДР Конго — совсем другое дело. Однако ж нервы поберегли.

Вот и букмекеры в колумбийцах не сомневаются. На их победу в основное время дают чуть больше 1.50 — сгодится разве что для экспресса. Так в чём проблема? Не поверите — в сборной Ганы. Парадоксально, но это весьма тусклая и предсказуемая команда, которая не знает, что делать с мячом. Опасна она как раз тем, что оценивает себя на редкость трезво. И отталкивается от сильных сторон, которые всё же присутствуют. Рецепт прост: «автобус» в своей штрафной, высочайшая плотность оборонительных построений и серьёзная физическая подготовка.

Вот и получается, что звёздные англичане с Ганой возились до последнего. А Колумбия с точки зрения габаритов и мощи явно уступает. Пробиться в штрафную будет сложно, многое решат дальние удары. Лезть в большие форы опасно, ведь африканцы вполне способны достоять до дополнительных таймов. А то и до серии пенальти. Поставим на отсутствие голов в исполнении сборной Ганы за 1.85. Ганцы вполне могут преподнести сюрприз, но прежде всего за счёт обороны и терпения.

Ночной экспресс на матчи ЧМ 4 июля 2026 года

Ставка 1: Аргентина победит Кабо-Верде всухую за 1.71.

Аргентина победит Кабо-Верде всухую за 1.71. Ставка 2: Гана не забьёт в основное время в матче с Колумбией за 1.85.

Общий коэффициент: 1.71 х 1.85 = 3.16.