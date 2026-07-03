Канада — Марокко. Хакими и Браим Диас выходят на Францию

4 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу Канада — Марокко. Игра пройдёт в Хьюстоне, США, на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Канада — Марокко 4 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество представителю Африки. Сделать ставку на победу сборной Канады предлагается с коэффициентом 4.84. Победа Марокко оценивается коэффициентом 1.86. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12.

Прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2026 Канада — Марокко

Матчи разных стадий в один день становятся традицией чемпионата мира по футболу — 2026. Если считать по нашему времени, естественно. У жителей европейской части России есть возможность начать 4 июля двумя встречами первого раунда плей-офф, а уже вечером открыть для себя 1/8 финала. Вывеску, правда, громкой не назвать. В Хьюстоне сойдутся сборные Канады и Марокко.

Справедливости ради посмотреть тут будет на кого. Ну, с лидерами марокканцев мы уже давно знакомы. Ашраф Хакими, Браим Диас — футболисты экстра-класса без каких-либо вопросов. У канадцев тоже есть свой козырь. Альфонсо Дэвис постепенно набирает форму. Всё ещё далёк от оптимальных кондиций, однако на предыдущей стадии появился на 75-й минуте. Скажем прямо — это бросилось в глаза. Собственно, победу добыли именно в концовке, когда многие уже готовились к дополнительным таймам.

Разговоры о поразительном прессинге Джесси Марша и невероятно смелом футболе остались в клубах. На групповом этапе ЧМ-2026 нечто подобное ещё проглядывалось, однако с наступлением плей-офф налёт модерна улетучился. Более чем логично: на кону исторические успехи национальной команды, желание перестраховаться и избежать лишнего риска абсолютно понятно. За битвой Канады и ЮАР — а это была скорее битва — наблюдать было скучновато. Остроты практически не возникало.

Кто об этом вспомнит теперь? Первый раунд плей-офф преодолён, да и дальше шансы будут. Марокко, конечно, явный фаворит. Во-первых, у них очевидное преимущество по индивидуальному мастерству. Во-вторых, полный порядок с характером, что доказали на предыдущей стадии с Нидерландами. Поводов затрястись и «поплыть» по ходу игры хватало, а они приплыли в 1/8 финала ЧМ-2026. И ведь по делу, правда?

В третьих, встреча состоится в жарком Хьюстоне. Здесь представитель Африки наверняка получит преимущество перед сборной Канады. Вот и получается, что козырей на стороне Марокко предостаточно. У канадцев их гораздо меньше, зато есть увесистый: рисунок игры ожидается удобный. Это от Марокко ждут победы, это им придётся действовать первым номером и что-то придумывать. Подолгу владеть мячом представитель Северной Америки не стремился и прежде.

Ну и Альфонсо Дэвис за прошедшие дни наверняка набрал форму и получит больше игрового времени. А возможность пронзить фланг наверняка предоставится, ведь края у африканцев активные. Словом, списывать со счетов Канаду никак нельзя, однако есть подозрение, что под давлением атлетичных марокканцев и техасской жары они в какой-то момент «поплывут». Победа сборной Марокко во втором тайме за 2.22 — классный вариант, гол Марокко после перерыва за 1.67 — ставка попроще. В следующем раунде назревает Франция — вот это будет зрелище!

Ставка: Марокко забьёт во втором тайме за 1.67.