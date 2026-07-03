Парагвай — Франция. Учитесь, немцы!

5 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу Парагвай — Франция. Игра пройдёт в городе Филадельфия, США, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.

Коэффициенты на матч Парагвай — Франция 5 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество представителю Европы. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.21. Победа Парагвая оценивается коэффициентом 16.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.32.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Парагвай — Франция

Кто бы мог подумать после 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026, что Парагвай зайдёт далеко? Мы, конечно, давно приучены не спешить с выводами и не судить по одной игре. Но те 1:4 от сборной США выглядели слишком безнадёжно. Соперник решил все вопросы в дебюте, после чего даже шанса вернуться в седло не предоставил. Казалось, выход в плей-офф при таком футболе будет пределом мечтаний.

Однако здравствуйте. Выстояли в меньшинстве с Турцией (1:0), скатали унылейшую ничью с Австралией (0:0), где никому не требовалось побеждать. В общем, полностью подтвердили ожидания: защищаться в самом деле умеют, с США произошёл разовый сбой. Но в атаке индивидуального мастерства клинически не хватает, а турнирная сетка вывела на сборную Германии. Спасибо за участие, все свободны. Следующая станция — конечная.

Как оказалось — для немцев. И ведь нельзя сказать, что тем как-то слишком уж не везло. Хотя моменты, естественно, были. Однако в целом Парагвай замечательно ограничил именитого соперника и пользовался его уязвимостями. В центре обороны остались люди без качественного паса, в середине поля не хватало скорости и мысли, а уж про фланги защиты много всего было сказано ещё перед турниром. Парагвайцы выдержали, у них все основания считать себя героями. Это в любом случае успех.

Правда, повторить пройденное с Францией едва ли удастся. Да вы взгляните на котировки букмекеров: там всё совсем в одну калитку. А как иначе? «Трёхцветные» добыли четыре победы в четырёх матчах, бодро промаршировав по турниру. В первом раунде плей-офф не заметили сопротивления шведов: немного индивидуальной магии, много порядка и тактических адаптаций. Готово дело — 3:0. Зоны перегружали, мяч на противоположный фланг переводили, опорную разрывали. Впечатлило.

Рисунок игры очевиден. У Парагвая банально нет ничего, чтобы подолгу владеть мячом и созидать в позиционном нападении. Даже в случае, если пропустит первым. Вероятно, расклад примерно такой: Франция рано или поздно забьёт, после чего добавит осторожности, а представитель Южной Америки банально ничего не придумает. На таком фоне планка тотала выглядит завышенной. Даже на ТМ 3 голов дают дивные 1.88 — нас полностью устраивает. Выноса тела тут быть не должно. Силы французам ещё понадобятся.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.88.