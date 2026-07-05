Сборная Бразилии сегодня вылетит с ЧМ-2026

5 июля состоится матч второго раунда плей-офф ЧМ-2026 Бразилия — Норвегия. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде, США, на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Бразилия — Норвегия 5 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 4.24, в то время как победа сборной Бразилии оценивается коэффициентом 1.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.63.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Бразилия — Норвегия

Разумеется, сборная Бразилии идёт фаворитом. Букмекеры дают на её победу в основное время меньше двойки: преимущество не подавляющее, но заметное. На деле уверенности в подопечных Карло Анчелотти по-прежнему нет, хотя с начала чемпионата мира по футболу — 2026 прошло 3,5 недели. Есть подозрение, что второй раунд плей-офф рискует оказаться последним.

Разгромы Гаити и Шотландии мало кто воспринял всерьёз. Они оказались одними из худших участников турнира. Строго говоря, у бразильцев пока было две более-менее серьёзные проверки. Обе в конце концов сложились удачно. Слово подобрано не просто так: получилось во многом благодаря везению. Марокко в стартовом туре смотрелось интереснее, конкретнее, нацеленнее. В конце концов, банально создало больше. Итоговые 1:1 однозначно в пользу представителя Южной Америки.

Казалось бы, ерунда. Самый дебют турнира, на галоп переходить рано. Дальше — две уверенные победы. Прогрелись, разобрались. Сейчас пойдёт! Как бы не так: с Японией в стартовом раунде плей-офф пропустили первыми, первый тайм провалили напрочь. А дальше и соперник постеснялся, и точечные перестановки сработали. 2:1 установили в самой концовке, когда тень дополнительного времени нависла над головами. Но ведь победили же!

Дальше начинаются вопросы. Первый: опорная зона регулярно проваливается. Норвежцы умеют этим пользоваться: мозги и глаза Эдегора, мощь и скорость Холанда, габариты и атлетизм Сёрлота. Тот же Сёрлот часто уходит на фланг и реализовывает преимущество в росте, закрепляя владение. У бразильцев по краям старательный Дуглас Сантос и Данило, благодаря которому Япония счёт и открыла. Обрезал на ровном месте.

Второй: команда Анчелотти опасна прежде всего на пространстве, которого скандинавы не дадут. Позиционная атака сводится к навесам — банальным и предсказуемым. В чём проблема, раз Каземиро забил именно головой? Ну, Япония — один из самых низкорослых коллективов ЧМ-2026. В чужой штрафной наработки и движение перевешивают, а вот в своей часто становятся проблемой. Центр обороны Норвегии же верх снимает без вопросов.

Добавьте сюда индивидуальное мастерство лидеров европейцев. Дашь руку — откусят по локоть. Вот и получается, что Бразилии будет туго. Брать ли проход Норвегии с дивным коэффициентом 2.85 — вопрос вкуса. А вот Х2 в основное время за крепкие 2.00 напрашиваются. Винисиусу с партнёрами дважды откровенно повезло. Постоянно рассчитывать на удачу наивно. Не пора ли вернуть должок?

Ставка: Норвегия не проиграет в основное время за 2.00.