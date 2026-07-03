Финал Медиалиги «СКА-Ростов» — ФК «10»: Баста против Мусагалиева

В «Лужниках» решат, кто главный в медиафутболе прямо сейчас.

4 июля состоится финал седьмого сезона Winline Медиалиги «СКА-Ростов» — ФК «10». Игра пройдёт на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что думают букмекеры о финале МФЛ-7

По игровому раскладу матч ближе к «верховому» сценарию. ФК «10» — самая результативная команда сезона, «СКА-Ростов» тоже входит в число лучших по забитым мячам, а финал Медиалиги редко живёт в стерильном академичном режиме. Поэтому ожидаются голы.

«СКА-Ростов»

СКА прошёл в финал не по прямой дороге, а на характере: сначала — 1:3 от «Амкала» в первом полуфинале, затем — 2:0 в ответной игре и победа после буллитальти. Настоящий медиафутбол: сначала почти всё потерять, потом — вытащить серию за волосы и добраться до «Лужников».

Главный аргумент СКА — баланс. Команда Андрея Каряки не просто бежит на эмоциях. У неё есть структура, физика, стандарты, опытные исполнители и ощущение взрослого футбола. Плюс СКА уже бил ФК «10» в этом сезоне — 5:0 во 2-м туре. Да, финал — совсем другая история. Но такой результат точно сидит в голове у обеих команд.

ФК «10»

ФК «10» способен на реванш. И на голы. Команда вообще редко выглядит скучной. Здесь много атаки, много эмоций, много индивидуального качества и достаточно хаоса, чтобы любой матч превратить в размен. После 0:5 от СКА можно было «поплыть» психологически, но вместо этого ФК «10» дошёл до финала. Значит, удар пережили.

Путь через плей-офф тоже получился взрослым. С «БроукБойз» справились уверенно, а полуфинал с 2DROTS забрали по сумме двух встреч 3:2. Там пришлось терпеть, отбиваться, переживать давление и держаться в последние минуты. Ярослав Бурыченков выручал, атака находила свои эпизоды, а команда показала важную вещь: она умеет не только устраивать шоу, но и играть на результат.

Прогноз на финал МФЛ-7 «СКА-Ростов» — ФК «10» 4 июля 2026 года

Афиша идеальная. Баста против Мусагалиева, СКА против ФК «10», реванш за 0:5, финал в «Лужниках». Здесь есть всё, что нужно Медиалиге: футбол, эмоции, личный сюжет, медийность и нормальная спортивная интрига. СКА выглядит чуть более цельной командой, однако ФК «10» опаснее именно в атакующем хаосе.

Если смотреть только на классический футбол, небольшое преимущество у СКА. Команда лучше контролирует отрезки, спокойнее переживает давление и уже доказала, что способна вытаскивать тяжёлые серии. У Каряки достаточно игроков, чтобы не зависеть от одного сценария: можно давить флангами, можно грузить стандарты, можно ловить соперника после отбора.

Но ФК «10» нельзя списывать. Эта команда слишком хорошо чувствует моменты, когда матч превращается в размен ударами. А финал Медиалиги почти наверняка не будет спокойным. Один ранний гол, один челлендж, один спорный эпизод, один провал на эмоциях — и вся аккуратная тактика улетает в сторону. В таком футболе ФК «10» как раз комфортно.

Поэтому мы ждём, что финал Медиалиги получится именно таким, каким и должен быть — зрелищным.