1/8 финала ЧМ-2026: сборная Франции вскрывает Парагвай

Сегодня, 4 июля, стартует стадия 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Северной Америке. Сначала пройдёт матч Канада — Марокко, а затем можно будет посмотреть встречу Парагвай — Франция.

Прогноз на матч Канада — Марокко

Посмотреть тут будет на кого. Ну, с лидерами марокканцев мы уже давно знакомы. Ашраф Хакими, Браим Диас — футболисты экстра-класса без каких-либо вопросов. У канадцев тоже есть свой козырь. Альфонсо Дэвис постепенно набирает форму. Всё ещё далёк от оптимальных кондиций, однако на предыдущей стадии появился на 75-й минуте. Скажем прямо — это бросилось в глаза. Собственно, победу добыли именно в концовке, когда многие уже готовились к дополнительным таймам.

Марокко, конечно, явный фаворит. Во-первых, у них очевидное преимущество по индивидуальному мастерству. Во-вторых, полный порядок с характером, что доказали на предыдущей стадии с Нидерландами. В третьих, встреча состоится в жарком Хьюстоне. Здесь представитель Африки наверняка получит преимущество перед сборной Канады. Вот и получается, что козырей на стороне Марокко предостаточно. У канадцев их гораздо меньше, зато есть увесистый: рисунок игры ожидается удобный. Это от Марокко ждут победы, это им придётся действовать первым номером и что-то придумывать. Подолгу владеть мячом представитель Северной Америки не стремился и прежде.

Ну и Альфонсо Дэвис за прошедшие дни наверняка набрал форму и получит больше игрового времени. А возможность пронзить фланг наверняка предоставится, ведь края у африканцев активные. Словом, списывать со счетов Канаду никак нельзя, однако есть подозрение, что под давлением атлетичных марокканцев и техасской жары они в какой-то момент «поплывут». Победа сборной Марокко во втором тайме за 2.22 — классный вариант, гол Марокко после перерыва за 1.67 — ставка попроще. В следующем раунде назревает Франция — вот это будет зрелище!

Прогноз на матч Парагвай — Франция

Кто бы мог подумать после 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026, что Парагвай зайдёт далеко? Мы, конечно, давно приучены не спешить с выводами и не судить по одной игре. Но те 1:4 от сборной США выглядели слишком безнадёжно. Однако здравствуйте. Выстояли в меньшинстве с Турцией (1:0), скатали унылейшую ничью с Австралией (0:0), где никому не требовалось побеждать. А в 1/16 финала ещё и сборную Германии высадили. Сенсационно, разумеется.

Правда, повторить пройденное с Францией едва ли удастся. Да вы взгляните на котировки букмекеров: там всё совсем в одну калитку. А как иначе? «Трёхцветные» добыли четыре победы в четырёх матчах, бодро промаршировав по турниру. В первом раунде плей-офф не заметили сопротивления шведов: немного индивидуальной магии, много порядка и тактических адаптаций. Готово дело — 3:0. Зоны перегружали, мяч на противоположный фланг переводили, опорную разрывали. Впечатлило.

Рисунок игры очевиден. У Парагвая банально нет ничего, чтобы подолгу владеть мячом и созидать в позиционном нападении. Даже в случае, если пропустит первым. Вероятно, расклад примерно такой: Франция рано или поздно забьёт, после чего добавит осторожности, а представитель Южной Америки банально ничего не придумает. На таком фоне планка тотала выглядит завышенной. Даже на ТМ 3 голов дают дивные 1.88 — нас полностью устраивает. Выноса тела тут быть не должно. Силы французам ещё понадобятся.

Экспресс на матчи ЧМ 4 июля 2026 года

Ставка 1: Марокко забьёт Канаде во втором тайме за 1.67.

Марокко забьёт Канаде во втором тайме за 1.67. Ставка 2: тотал меньше 3 голов в матче Парагвай — Франция за 1.88.

Общий коэффициент: 1.67 х 1.88 = 3.13.