Первый матч 1/8 финала чемпионата мира — 2026

4 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 Канада — Марокко. Игра пройдёт на стадионе «НРГ» в Хьюстоне, США. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что думают букмекеры о матче ЧМ-2026

Букмекеры отдают преимущество сборной Марокко. Сделать ставку на победу команды Мохамеда Уаби предлагается с коэффициентом 1.77. Победа Канады оценивается коэффициентом 4.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

В каком состоянии Канада

В историческом. Для канадцев этот чемпионат мира уже стал лучшим в истории: первые большие очки, первая победа, первый выход в 1/8 финала. Матч с ЮАР получился тяжёлым, вязким и почти без воздуха, но именно такие игры закаляют команду. Стефен Эуштакиу дождался своего эпизода на 90+2-й минуте и отправил Канаду дальше.

Плюс возвращается главный ускоритель — Альфонсо Дэвис. Джесси Марш ещё не обязан бросать его в старт с первых минут, однако сам факт появления Дэвиса меняет расклад. У Канады появляются скорость, вертикальность и возможность резко переворачивать фланг. Для команды, которая будет играть вторым номером, это почти идеальное оружие.

На что способно Марокко

На контроль и терпение. Марокко снова выглядит командой, которую невозможно испугать большим статусом соперника. В группе были 1:1 с Бразилией, победы над Шотландией и Гаити, а затем драматичный проход Нидерландов по пенальти. Это уже не просто красивая история 2022 года. Это сборная с опытом, уверенностью и понятным стилем.

Главная сила Марокко — баланс. Хакими даёт ширину и темп справа, Браим Диас добавляет тонкость между линиями, Исмаэль Сайбари умеет находить голевые эпизоды, а Яссин Буну остаётся вратарём, которого не хочется видеть напротив себя в серии пенальти. После Нидерландов это особенно чувствуется: марокканцы могут не только играть красиво, но и выживают в самом неприятном сценарии.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Канада — Марокко 4 июля 2026 года

По эмоциям Канада точно не уступит. Это домашний для Северной Америки чемпионат мира, исторический плей-офф и команда, которая уже получила ощущение свободы. Канадцы не будут играть с мыслью, что обязаны побеждать. И это опасно для Марокко: такой соперник легче терпит, легче бежит и не разваливается от статуса.

Однако по качеству футбола Марокко всё равно выше. У африканской сборной больше опыта именно таких матчей, больше игроков, привыкших к давлению, и лучше структура позиционной атаки. Канада может быть быстрее на открытом пространстве, но Марокко постарается этого пространства не давать. Скорее всего, команда Уаби заберёт мяч и будет терпеливо искать слабую точку.

Ждать открытой перестрелки не стоит. Канада понимает, что размениваться атаками с Марокко опасно. Марокко тоже не станет безумно раскрываться: в плей-офф оно уже почувствовало цену одного эпизода и цену пенальти. Поэтому первый тайм может получиться осторожным, с большим количеством борьбы, пауз и попыток не ошибиться первой.

Самый логичный сценарий — плотный матч, где Марокко будет чуть ближе к победе, однако без гарантии лёгкого прохода. Канада способна дотянуть игру до нервной концовки, особенно если Дэвис получит пространство после перерыва. Но даже при таком раскладе голевого фестиваля не видно: обе команды слишком дисциплинированы и слишком хорошо понимают цену ошибки.

Ставка: Марокко не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.