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Хачанов — Коболли: прогноз и ставка на матч 4 июля 2026 года, смотреть онлайн, какой канал, счёт, результат, обзор, Уимблдон сетка

Наши на Уимблдоне 4 июля: Хачанов — Коболли и Самсонова — Боузкова
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи Уимблдона 4 июля 2026 года
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Экспресс на матчи теннисного турнира сегодня.

Уимблдонский турнир 2026 года в Великобритании продолжается. Сегодня, 4 июля, следим за выступлениями Карена Хачанова и Людмилы Самсоновой в третьем круге.

Прогноз на матч Карен Хачанов — Флавио Коболли

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 14:30 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Хачанов — Коболли выглядит не как матч с очевидным фаворитом, а как встреча почти равных по текущему уровню. Хачанов идёт 19-м сеяным, Коболли — девятым. При этом рынок не даёт огромного перекоса: букмекеры считают Карена фаворитом, но не железным.

Оба уже разогрелись. Коболли прошёл Джеймса Дакворта и вышел на Хачанова, а у Карена уже 20 эйсов, 73% попадания первым мячом и 77% выигранных очков на первой подаче. У Коболли турнирная статистика тоже хорошо ложится на траву: 28 эйсов и 76% выигранных очков на первой подаче.

Поэтому здесь не хочется брать чистую победу Хачанова: Коболли слишком бодро смотрится, хорошо держит подачу и по статусу посева даже выше. Но и победа итальянца в экспресс — риск. Оптимальный вариант — победа Коболли с форой (+1.5 гейма) за 1.83. Такая линия хорошо бьётся со сценарием плотного матча через четыре-пять сетов или серию тай-брейков.

Прогноз на матч Людмила Самсонова — Мари Боузкова

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 13:00 МСК
Людмила Самсонова
41
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
23
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Боузкова идёт фаворитом по рынку и более ровно — по сезону. У неё 23-е место в рейтинге и баланс 21-14 в 2026 году. По линии букмекеров перевес тоже на стороне чешской спортсменки.

Однако Самсонову нельзя списывать после второго круга. Вспомним её победу над 15-й сеяной Дианой Шнайдер — 6:4, 4:6, 6:2, и именно после этого она вышла на Боузкову. У Самсоновой 81% выигранных очков на первой подаче — это очень серьёзный аргумент для травы, даже с поправкой на нестабильное попадание первым мячом.

Боузкова стабильнее в розыгрышах и лучше держит общий баланс матча, но Самсонова за счёт подачи и первого удара способна забирать длинные отрезки. Поэтому лучше отталкиваться от плотности: тотал больше 20.5 гейма за 1.62 смотрится интересно.

Экспресс на матчи Уимблдона 4 июля 2026 года

  • Ставка 1: победа Коболли над Хачановым с форой (+1.5 гейма) за 1.83.
  • Ставка 2: тотал больше 20.5 гейма в матче Самсонова — Боузкова за 1.62.

Общий коэффициент: 1.83 х 1.62 = 2.96.

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