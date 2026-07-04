Бразилия — Норвегия. Кто моргнёт первым — Винисиус или Холанд?

5 июля состоится матч второго раунда плей-офф ЧМ-2026 Бразилия — Норвегия. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде, США, на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Бразилия — Норвегия 5 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 4.24, в то время как победа сборной Бразилии оценивается коэффициентом 1.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.63.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Бразилия — Норвегия

Пожалуй, первая по-настоящему любопытная вывеска 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026. При всём уважении к матчам Канада — Марокко и Франция — Парагвай. Подавать эту игру можно как угодно. Хоть через противостояние Эрлинга Холанда и Винисиуса, хоть через дуэль мудрого Карло Анчелотти и яркого Столе Сольбаккена. Или просто радоваться тому, что сойдутся две сильные команды. Германия и так лишила нас одной мощной пары.

Между прочим, первый раунд плей-офф сложился для команд весьма похожим образом. Считались фаворитами, испытывали солидные трудности, однако продемонстрировали характер и в концовке закрыли вопросы. Уложились в основное время, что особенно приятно. Силы на столь долгом турнире необходимо беречь: пять недель игры на фоне высочайшей ответственности — это серьёзно.

Бразильцы настрадались со сборной Японии. Первый тайм откровенно разочаровал, не получалось ровным счётом ничего. После перерыва пошло бодрее. И оппонент будто бы постеснялся близости успеха, и адаптации Анчелотти сработали. Гол Каземиро назревал, а уж в концовке Габриэл Мартинелли ловко завершил атаку после перехвата. На пространстве особенно опасны, в позиционном нападении потихоньку добавляют.

Сборная Норвегии довольно продолжительными отрезками уступала Кот-д’Ивуару, хотя тут нужно учитывать уровень соперника. Одна из сильнейших команд Африки с несколькими классными футболистами. Где-то, пожалуй, повезло, однако порядка и дисциплины у скандинавов оказалось больше. По крайней мере, такого разрыва в линии обороны, как у ивуарийцев при втором мяче, не возникало. И это в концовке основного времени! Так что итог закономерен.

Разумеется, по уровню мастерства у Бразилии есть фора, однако на флангах габаритный Сёрлот наверняка сможет стабильно принимать мяч. Норвежцы с удовольствием отдавали территорию Кот-д’Ивуару. Похоже, без лишних вопросов сыграют вторым номером снова. Тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.00 напрашивается. Спешить раскрываться подопечным Карло Анчелотти ни к чему. В случае чего отыграться в матче с Норвегией будет куда сложнее, чем в прошлой встрече.

Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.00.