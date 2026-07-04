Мексика — Англия. Кейн снова спасёт Тухеля

6 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу Мексика — Англия. Игра пройдёт в городе Мехико, Мексика, на стадионе «Ацтека». Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч Мексика — Англия 6 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество представителю Европы. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 2.29. Победа Мексики оценивается коэффициентом 3.58. Ничейный исход можно найти в линии за 3.16.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Мексика — Англия

Так, ну что. Вроде бы всё ожидаемо, правда? Мексика и Англия добрались до второго раунда плей-офф. В своих группах заняли первые места. Одни вообще не пропускают. Вот совсем нисколечки и ни от кого. Впереди получается по-разному. Иногда всё складывается, а иногда приходится страдать. Зато сзади — бетон. Других колбасит из стороны в сторону: никакой стабильности и уверенности, ходят по грани, пропускают исправно. Кажется, фаворит ясен.

Дальше начинается самое интересное. Это Мексика закатывает в газон одного оппонента за другим и держит собственные ворота на замке, а англичане не могут обрести покой. Более того: в предыдущем раунде на полном серьёзе рисковали вылететь от сборной ДР Конго. Обученной, физически мощной, с характером. И всё же ни на что серьезное не претендующей. Быстро пропустили, долго силились хотя бы сравнять счёт. С горем пополам удалось. Вратарь поймал кураж, а следом начал ловить мячи. Или наоборот. Кто этих вратарей разберёт. В общем, вы поняли: моменты имелись, выхлоп отсутствовал.

Строго говоря, разница между позорно вылетевшей сборной Германии и оставшейся на ЧМ-2026 Англией одна. Зато определяющая. Ведь имя ей — Гарри Кейн. Дважды забил в концовке, принёс вожделенную победу (2:1). Даже силы сэкономили, обойдясь без дополнительных таймов. Однако при виде празднующих словно в последний раз счёт 1:1 в битве с ДР Конго англичан закрадывались нехорошие мысли. После разноса Хорватии подопечные Томаса Тухеля категорически не убеждают. А ведь прошло три встречи.

Мексика тем временем быстро переломила через коленку крепкий Эквадор. Забила два мяча к 31-й минуте, да так ничего и не пропустила. В который раз. Добавим ещё два нюанса. Во-первых, свою встречу коллектив Хавьера Агирре провёл на день раньше. Колоссальное преимущество при плотном графике в условиях среднегорья. Англичанам к тому же предстоял неблизкий перелёт. Сил и эмоций накануне отдали много, времени на восстановление — в обрез.

Во-вторых, играть будут в Мехико. Стадион огромный, поддержка ожидается историческая. Так что же, ждём сенсацию?

Парадоксально, но нет. Англия получила прекрасную прививку от самоуверенности и расхлябанности. Таланта тут достаточно даже после кадровых потерь. Обычно после таких игр траектория идёт строго вверх. Опыта ведь достаточно: сколько раз добирались до поздних стадий при Саутгейте. А Мексику груз ожиданий и трибун рискует и прихлопнуть. Так что вопреки здравому смыслу берём П2 за 2.29. Есть подозрение, что урок англичане выучат.

Ставка: победа сборной Англии за 2.29.