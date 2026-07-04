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Шанхай Шэньхуа — Чжэцзян: прогноз и ставка на матч 5 июля 2026 года

Леонид Слуцкий сильнее обстоятельств! Его «Шанхай Шэньхуа» — тоже
Алексей Серяков
«Шанхай Шэньхуа» — «Чжэцзян»: прогноз на матч
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5 июля состоится матч 17-го тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Чжэцзян». Игра пройдёт в Шанхае. Стартовый свисток запланирован на 14:35 мск.

Коэффициенты на матч «Шанхай Шэньхуа» — «Чжэцзян» 5 июля 2026 года

Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Чжэцзяна» предлагается с коэффициентом 4.33. Победа «Шанхая» оценивается коэффициентом 1.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.33.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Прогноз на матч чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Чжэцзян»

Китай — Суперлига . 17-й тур
05 июля 2026, воскресенье. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Не начался
Чжэцзян
Ханчжоу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если хотите немного выдохнуть после первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026, варианты найдутся. Вот, например, чемпионат Китая не стал делать паузу на время проведения первенства мира. Половина сезона уже позади. Время начала матчей в высшей степени приятное. Решили расслабиться в разгар дня и глянуть что-нибудь непритязательное? Ничем не хуже очередного эпизода проходного сериала.

А главное — с нашим колоритом! Как известно, что для всего мира «Шанхай Шэньхуа», то для любителей футбола из России «Шанхай» Слуцкого. А ведь драмы там столько, что чемпионату мира и не снилось. Весь сезон для нашего тренера превратился в американские горки. Ещё совсем недавно всерьёз ходили слухи об отставке. Но обо всём по порядку.

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Начали блистательно — шесть побед и две ничьих в стартовых восьми турах. Правда, даже после этого находились ближе к середине турнирной таблицы. Как так? Да очень просто. Из-за снятия очков по итогам антикоррупционного скандала. История давняя, состоялась задолго до Слуцкого. Однако наказание последовало только сейчас. И «Шанхай» пострадал особенно сильно, так что мечтать о чемпионстве не приходилось изначально.

В апреле — как кто-то проклял. Семь туров без побед. Самое обидное, что забивали постоянно. Одна беда — пропускали ещё больше. Опустились аж до 12-й строчки при 16 участниках. Как тут не занервничать? Впрочем, худшая точка позади. Помог Кубок Китая, где уверенно разобрались с аутсайдером второго дивизиона — 2:0 во встрече с «Шицзячжуан Гунфу». Аппетит нагуляли, уверенность восстановили.

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Следом прервали жуткую серию в национальном первенстве. На выезде расправились с крепким «Далянь Инбо», причём показали характер. Пропустили первыми, закончили со счётом 4:1. Подобрались к середине таблицы, следующий соперник более чем посилен. Опережает команду Слуцкого на одно очко, но из-за скандала с договорняками у него была фора в пять очков. В общем, ничего страшного из себя не представляет.

На таком фоне мудрить не будем. На П1 дают крепкий коэффициент 1.70 — недурно. Вариант посмелее — ИТБ 2.5 гола «Шанхай Шэньхуа» за 2.42. Эмоциональный подъём есть, играют на своём поле, соперник посильный. Вполне способны отгрузить трёшку.

Ставка: победа «Шанхай Шэньхуа» за 1.70.

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