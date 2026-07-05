Экспресс на матчи 1/8 финала ЧМ 5 июля 2026 года

Чемпионат мира по футболу в Северной Америке продолжается. Сегодня, 5 июля, а также ночью 6 июля следим за двумя матчами 1/8 финала: Бразилия — Норвегия и Мексика — Англия.

Прогноз на матч Бразилия — Норвегия

Пожалуй, первая по-настоящему любопытная вывеска 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026. При всём уважении к матчам Канада — Марокко и Франция — Парагвай. Подавать эту игру можно как угодно. Хоть через противостояние Эрлинга Холанда и Винисиуса, хоть через дуэль мудрого Карло Анчелотти и яркого Столе Сольбаккена. Или просто радоваться тому, что сойдутся две сильные команды. Германия и так лишила нас одной мощной пары.

Между прочим, первый раунд плей-офф сложился для команд весьма похожим образом. Считались фаворитами, испытывали солидные трудности, однако продемонстрировали характер и в концовке закрыли вопросы. Уложились в основное время, что особенно приятно. Силы на столь долгом турнире необходимо беречь: пять недель игры на фоне высочайшей ответственности — это серьёзно.

Разумеется, по уровню мастерства у Бразилии есть фора, однако на флангах габаритный Сёрлот наверняка сможет стабильно принимать мяч. Норвежцы с удовольствием отдавали территорию Кот-д’Ивуару. Похоже, без лишних вопросов сыграют вторым номером снова. Тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.00 напрашивается. Спешить раскрываться подопечным Карло Анчелотти ни к чему. В случае чего отыграться в матче с Норвегией будет куда сложнее, чем в прошлой игре.

Прогноз на матч Мексика — Англия

Так, ну что. Вроде бы всё ожидаемо, правда? Мексика и Англия добрались до второго раунда плей-офф. В своих группах заняли первые места. Одни вообще не пропускают. Вот совсем нисколечки и ни от кого. Впереди получается по-разному. Иногда всё складывается, а иногда приходится страдать. Зато сзади — бетон. Других колбасит из стороны в сторону: никакой стабильности и уверенности, ходят по грани, пропускают исправно. Кажется, фаворит ясен.

Дальше начинается самое интересное. Это Мексика закатывает в газон одного оппонента за другим и держит собственные ворота на замке, а англичане не могут обрести покой. Добавим ещё два нюанса. Во-первых, свою встречу коллектив Хавьера Агирре провёл на день раньше. Колоссальное преимущество при плотном графике в условиях среднегорья. Англичанам к тому же предстоял неблизкий перелёт. Сил и эмоций накануне отдали много, времени на восстановление — в обрез. Во-вторых, играть будут в Мехико. Стадион огромный, поддержка ожидается историческая. Так что же, ожидаем сенсацию?

Парадоксально, но нет. Англия получила прекрасную прививку от самоуверенности и расхлябанности. Таланта тут достаточно даже после кадровых потерь. Обычно после таких игр траектория идёт строго вверх. Опыта ведь достаточно: сколько раз добирались до поздних стадий при Саутгейте. А Мексику груз ожиданий и трибун рискует и прихлопнуть. Так что вопреки здравому смыслу берём П2 за 2.29. Есть подозрение, что урок англичане выучат.

Экспресс на матчи ЧМ-2026 5 июля 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 1 гола в первом тайме Бразилия — Норвегия за 2.00.

тотал меньше 1 гола в первом тайме Бразилия — Норвегия за 2.00. Ставка 2: победа сборной Англии над Мексикой за 2.29.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.29 = 4.58.