Матч дня на ЧМ-2026: Парагвай — Франция. Французская лавина — в действии

В ночь с 4 на 5 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 Парагвай — Франция. Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, США. Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.

Что думают букмекеры о матче ЧМ-2026

Букмекеры отдают огромное преимущество сборной Франции. Сделать ставку на победу команды Дидье Дешама предлагается с коэффициентом 1.17. Победа Парагвая оценивается коэффициентом 21.00. Ничейный исход можно найти в линии за 6.25.

При этом аналитики ждут достаточно результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53.

В каком состоянии Парагвай

В состоянии национальной эйфории. Парагвай уже сделал один из главных апсетов турнира, выбив Германию в серии пенальти. Причём это не была случайная история на один вечер. Команда Густаво Альфаро провалила старт с США, но затем собралась: победа над Турцией, ничья с Австралией, выход из группы с третьего места и героический плей-офф.

Главный герой понятен — Орландо Хиль. Вратарь прошёл путь от тяжёлого старта до статуса человека, который остановил Германию в серии пенальти. У Парагвая вообще всё строится вокруг терпения, компактности и выживания под давлением. Они не будут спорить с Францией за мяч. Они будут закрывать центр, биться за подборы и ждать одного-двух эпизодов.

В каком состоянии Франция

В пугающем. Других. Франция пока выглядит командой, которая не просто выигрывает, а постепенно увеличивает скорость. После трёх побед в группе команда Дешама прошла Швецию (3:0) в первом раунде плей-офф. Килиан Мбаппе забил дважды, Брэдли Баркола добавил ещё один гол, а соперник выглядел так, будто понял разницу в классе ещё до финального свистка.

Главное отличие этой Франции — она больше не выглядит скучной. Да, Дешам по-прежнему умеет включать прагматику, закрывать зоны и душить темп. Но впереди сейчас слишком много огня: Мбаппе, Дембеле, Баркола, Олисе, глубина скамейки, скорость в переходах и постоянная угроза один в один. Это уже не только команда результата. Это команда, которая может снести соперника за 15 минут.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Парагвай — Франция 5 июля 2026 года

Сюжет красивый: Парагвай уже выбил Германию и теперь попробует повторить чудо. Однако здесь соперник другого типа. Германия много владела, давила позиционно и в итоге завязла в парагвайской обороне. Франция опаснее в другом: она может наказать не только за ошибку в своей штрафной, но и за один неудачный пас в центре поля.

Парагвай наверняка выберет максимально осторожный план. Низкий блок, плотные линии, минимум риска, фолы в правильных зонах и ставка на стандарты. Альфаро не будет открывать игру, потому что открытая игра против Франции — почти приговор. Его шанс — дотянуть до нервной концовки, сбить темп и снова довести фаворита до состояния раздражения.

Однако у Франции слишком много инструментов. Если не пройдёт через Мбаппе, можно включить Дембеле. Если закроют фланги, есть Олисе между линиями. Если Парагвай устанет, у Дешама есть скамейка, которая сама по себе могла бы пройти далеко на этом турнире. И главное — французы уже показывают не только класс, но и желание играть быстрее, чем обычно.

Поэтому ждать ещё одного парагвайского чуда рискованно. Да, Парагвай может долго держаться и даже испортить Франции первый тайм. Однако на дистанции 90 минут разница в скорости, глубине и качестве атаки должны сказаться. Самая логичная картина — Франция забивает первой, после чего Парагваю приходится выходить выше, а это открывает пространство для второго и третьего удара.

Ставка: победа Франции с форой (-2) за 1.70.