«Зенит» принимает представителя чемпионата Аргентины

Чемпионат мира по футболу в Северной Америке забрал на себя много внимания, но это не значит, что футбольная жизнь остановилась. Сегодня, 5 июля, поговорим о двух встречах: «Зенит» — «Химнасия и Эсгрима ЛП» и «Шанхай Шэньхуа» — «Чжэцзян».

Прогноз на матч «Зенит» — «Химнасия и Эсгрима ЛП»

«Зенит» проводит матч с аргентинской «Химнасией» в рамках Суперсерии на «Газпром Арене». Хозяева идут явным фаворитом в букмекерской линии.

По форме всё тоже в пользу «Зенита»: в двух летних контрольных встречах петербуржцы обыграли «Ленинградец» (4:0) и «Динамо» Махачкала (2:0). У «Химнасии» последние официальные результаты более «низовые» и вязкие: 0:2 с «Ривер Плейт», 1:0 с «Велесом», 2:0 с «Аргентинос Хуниорс», 1:0 — с «Бельграно».

Главный риск — товарищеский статус матча: возможны ротация, эксперименты и просадка темпа во втором тайме. Поэтому мы бы не брали фору на «Зенит», хотя по классу она напрашивается. Для экспресса оптимальнее простая победа.

Прогноз на матч «Шанхай Шэньхуа» — «Чжэцзян»

«Шанхай Шэньхуа» — фаворит в линии: в открытой росписи на матч указаны коэффициенты примерно в районе 1.66 — это высокие шансы.

«Шэньхуа» Леонида Слуцкого куда интереснее, чем его место в таблице: после 16 встреч у команды 33 забитых и 25 пропущенных, у «Чжэцзяна» — 21:26. То есть хозяева заметно мощнее в атаке, но при этом не настолько надёжны сзади. Так что играть здесь сухую победу или минусовую фору мы бы не стали.

Очные встречи тоже слегка ведут к «Шэньхуа»: в последних 12 матчах у него шесть побед, четыре ничьих и два поражения; свежие результаты — 1:1 в марте 2026 года, 0:0 в августе 2025 года, 3:2 и 4:3 — в пользу «Шэньхуа» в более открытых матчах. Нам нравится вариант проще: победа «Шанхай Шэньхуа». Тем более что недавно был прерван кризисный отрезок.

Экспресс на клубный футбол 5 июля 2026 года

Ставка 1: победа «Зенита» над «Химнасия и Эсгрима ЛП» за 1.67.

победа «Зенита» над «Химнасия и Эсгрима ЛП» за 1.67. Ставка 2: победа «Шанхай Шэньхуа» над «Чжэцзяном» за 1.67.

Общий коэффициент: 1.67 х 1.67 = 2.78.