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Мексика — Англия: прогноз и ставка на матч 6 июля 2026 года, во сколько начало, составы, голы

Ночная возня на ЧМ-2026: Мексика проверит нервы Англии
Алексей Анисимов
Мексика — Англия: прогноз и ставка на матч
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Англичанам снова придётся просить Кейна.

В ночь с 5 на 6 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 Мексика — Англия. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» в Мехико, Мексика. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

Что думают букмекеры о матче ЧМ-2026

Букмекеры считают сборную Англии небольшим фаворитом. Сделать ставку на победу команды Томаса Тухеля предлагается с коэффициентом 2.35. Победа Мексики оценивается коэффициентом 3.25. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

В каком состоянии Мексика

В огненном. И это не просто фигура речи. Мексика выиграла все четыре матча на турнире и не пропустила ни одного мяча: Южная Африка, Южная Корея, Чехия, теперь — Эквадор. В плей-офф команда Хавьера Агирре сняла старое проклятие, победив во встрече на вылет чемпионата мира впервые с 1986 года. Символично, что снова на «Ацтеке».

Победа над Эквадором получилась почти идеальной по сценарию. Киньонес пробил мощно и рано, Хименес быстро добавил второй, а дальше Мексика спокойно прожила матч через дисциплину, поддержку трибун и грамотную оборону. У этой команды нет россыпи звёзд уровня Англии, зато есть энергия хозяев, уверенность и ощущение, что дома её очень сложно сломать.

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В каком состоянии Англия

В рабочем, но тревожном. Англия прошла группу без поражений, обыграла Хорватию и Панаму, сыграла 0:0 с Ганой, а затем едва не нарвалась на большую неприятность с ДР Конго. Команда Тухеля пропустила уже на седьмой минуте, больше часа не могла перевернуть матч, и только Гарри Кейн двумя поздними голами вытащил англичан в 1/8 финала.

Вот в этом и проблема. По составу Англия выглядит мощнее почти любого соперника, но игра пока слишком часто держится на индивидуальном классе. Кейн решает, Беллингем двигает мяч, Райс страхует, однако цельной доминации нет. Во встрече с ДР Конго это ещё удалось пережить. В матче с Мексикой на «Ацтеке» цена такой расхлябанности будет выше.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Мексика — Англия 6 июля 2026 года

На бумаге Англия сильнее. У неё глубже состав, выше индивидуальный класс, больше игроков, которые привыкли к давлению больших встреч. Но этот матч не на бумаге. Он в Мехико, на «Ацтеке», с командой, которая ещё не пропускала на турнире и уже поймала волну национального безумия.

Мексика вряд ли будет владеть мячом ради владения. Её план понятен: компактность, агрессия после потерь, быстрые атаки через фланги, стандарты и постоянная эмоциональная подпитка от трибун. Англии придётся вскрывать не просто оборону, а оборону, которую подгоняют десятки тысяч людей. Это совсем другой уровень давления.

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Тухелю нужно решить две задачи. Первая — не пропустить первыми. Потому что, если Мексика забьёт ранний гол, «Ацтека» превратится в кипящий котёл. Вторая — не свалиться в бесконечные навесы на Кейна. Да, Гарри снова может решить эпизод, но в игре с такой Мексикой важнее терпение: движение Беллингема между линиями, быстрые переводы, удары из второй линии и умная работа флангов.

Ждать открытой перестрелки не стоит. Мексика ещё ни разу не пропустила, Англия понимает опасность чужого поля, а стадия турнира не располагает к безумству. Это матч нервов, где один гол может полностью поменять рисунок. По качеству Англия чуть ближе к проходу, однако чистую победу брать рискованно. Самый аккуратный выбор — «низовой» сценарий или ИТМ2 1 гола.

Ставка: индивидуальный тотал Англии меньше 1 гола за 2.03.

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