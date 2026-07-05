США — Бельгия. Де Брёйне и Лукаку пора домой

7 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу США — Бельгия. Игра пройдёт в городе Сиэтле, США, на стадионе «Люмен Филд». Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч США — Бельгия 7 июля 2026 года

Букмекеры не видят в этой игре фаворита. Сделать ставку на победу сборной США предлагается с коэффициентом 2.69. Победа Бельгии тоже оценивается коэффициентом 2.69. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Прогноз на матч ЧМ-2026 США — Бельгия

А вот и первая игра плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026, где шансы равны. Абсолютно, один в один. По крайней мере, именно так считают букмекеры. Уже это удваивает интерес. А ведь ещё и посмотреть будет на кого. В составах обеих команд хватает именитых футболистов. Правда, в случае с бельгийцами почти все на закате карьеры или не в лучшей форме. Некоторые умудряются совмещать.

Собственно, данная игра прекрасно выполняет роль психологического теста для нейтральных зрителей. Если для вас на первом месте статус, место в рейтинге ФИФА и количество видных футболистов в заявке, фаворитом видится Бельгия. Де Брёйне с Ромелу Лукаку всё ещё здесь, Тибо Куртуа после смены тренера вернулся в национальную команду. А на скамейке восседает наш старый знакомый Аксель Витсель. Звучит, правда?

Но, увы, не впечатляет. Трудно отделаться от мысли, что бельгийцы добрались до 1/8 финала прежде всего благодаря везению. С жеребьёвкой подфартило — раз. После удручающего начала группового этапа для первого места хватило победы над скромнейшей Новой Зеландией — два. В награду получили более чем приятную сетку — три. Не многовато ли удачи для одной команды? Не пора ли вернуть фортуне должок?

В первом раунде плей-офф не вылетели чудом. Качество футбола невероятно печальное. Не получалось ровным счётом ничего, а скидки на первые дни турнира и необходимость войти в колею давно просрочены. С горем пополам забили два мяча в концовке основного времени, а на исходе второго дополнительного тайма получили пенальти. Хорошо хоть реализовали. Характер есть, игры не видать.

Так что если вы смотрите прежде всего на качество футбола, США определённо предпочтительнее. Ловко комбинируют, сильно начинают, эффективны в любом режиме. В прошлой игре с Боснией остались вдесятером при 1:0, но не позволили сопернику ровным счётом ничего. Парочка дальних ударов да предсказуемые навесы. Потом ещё и второй забили — для верности. Красавцы!

А тут ещё и дисквалификацию Балогуна сделали условной, добавив игре огонька. Брать П1 за 2.29 всё равно не рискнём. А вот победа США с нулевой форой за 1.91 — другое дело. Свои трибуны помогут. Пока у Бельгии что-то клеится только с Лукаку на поле, но вы же видели Ромелу. Сейчас он готов на строго ограниченный отрезок. Ничего толкового, кроме этого, Руди Гарсия так и не наладил.

Ставка: сборная США победит с нулевой форой за 1.91.