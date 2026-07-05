Португалия — Испания. Прощальная гастроль Криштиану Роналду

6 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу Португалия — Испания. Игра пройдёт в Арлингтоне, США, на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Португалия — Испания 6 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество подопечным Луиса де ла Фуэнте. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.94. Победа Португалии оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.67.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Португалия — Испания

Вот это вывеска! Большая редкость для чемпионата мира по футболу — 2026 с его 48 участниками. Пройти мимо невозможно. Достаточно сказать, что перед стартом турнира обе команды входили в пятёрку фаворитов, по мнению букмекеров. И вот они здесь. На первый взгляд, всё ровно так, как ожидалось. На деле есть нюансы. И прежде всего они касаются сборной Португалии.

Прямо скажем: подопечные Роберто Мартинеса категорически не впечатляют. В актив можно занести разве что вынос Узбекистана, да и тот оказался одним из слабейших участников первенства мира. Во всех остальных случаях приходилось терпеть, страдать и бороться. Для такого созвездия в середине поля качество игры неудовлетворительное. Что вдвойне печально, позитивной динамики не прослеживается. А ведь ЧМ-2026 стартовал почти месяц назад! Пора бы.

Вот и с Хорватией затратили огромное количество нервных клеток. Волевую победу добыли (2:1), но всё было очень на тоненького. Хорошо, что современные технологии позволяют фиксировать микроскопические касания. Иначе гол хорватов в конце основного времени обеспечил бы дополнительные таймы. А так — всё хорошо, что хорошо кончается. Одна беда: с подобной игрой это самое окончание не заставит себя ждать.

Атаки через центр у Португалии фактически отсутствуют как класс. Роналду великолепен, но строго с поправкой на возраст. Мартинес, впрочем, поиски продолжает. Например, в предыдущей игре доверился Рафаэлу Леау. Вся острота в итоге шла с его левого края, однако повторять трюк с испанцами чревато. В обороне Леау не утруждается — моментально накажут. А внятных альтернатив до сих пор нет. Потому и считаются аутсайдером.

Испанцы после внезапной ничьей в стартовом туре осечек не допускают. До сих пор ни одного пропущенного на ЧМ-2026, Унай Симон бьёт рекорды. Действующие чемпионы Европы практически ничего не позволяют у своих ворот, а спереди непременно возможность отыщут. Брать ли лобовую победу фаворита в основное время — дело вкуса. Форсировать Португалии не придётся, а при игре от соперника они вдвойне опасны. Возможно, зацепятся. Но благодаря обороне, а не высокой результативности. ИТМ 1 гола сборной Португалии 1.76 выглядят подарком. Не пропустили ни одного за весь турнир, а тут вытащат парочку? Сомневаемся.

Ставка: ИТМ 1 гола сборной Португалии за 1.76.