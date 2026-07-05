Тейлор Фриц — Александр Бублик: шоу подошло к концу

6 июля пройдёт матч 1/8 финала Уимблдона у мужчин. Шестой сеяный американец Тейлор Фриц сразится с представителем Казахстана Александром Бубликом, который посеян под 10-м номером. Время начала поединка пока не объявлено. Кто же пробьётся в четвертьфинал?

Коэффициенты букмекеров на матч Тейлор Фриц — Александр Бублик

Букмекеры считают фаворитом американца, поставить на победу Фрица можно с коэффициентом 1.45. Шансы Бублика оценили в 2.75.

На то, что в матче будет как минимум четыре сета, дают котировку 1.45, а тай-брейк во встрече доступен за 1.19. На то, что Фриц выиграет, не отдав сопернику ни партии, можно сделать ставку за 3.45.

Прогноз на матч Тейлор Фриц — Александр Бублик (06.07.2026)

Оба игрока на этом Уимблдоне выглядят хорошо. Для Фрица травяной сезон — настоящая отдушина после мучений в начале года. Там всё навалилось как снежный ком — расставание с Морган Риддл, травма колена, которую американец решил не лечить хирургическим путём. Потом нелюбимый грунт и вылет в первом круге «Ролан Гаррос».

Но на самом быстром покрытии дела пошли в гору. Хорошая подготовка в Штутгарте и Галле и неплохой старт на Уимблдоне. Соперники, правда, пока были не из самых сложных — ветеран Душан Лайович, Патрик Кипсон и Лоренцо Сонего, которые уровнем пониже. Итальянец смог дать бой — выиграл сет, мог зацепиться и за четвёртую партию, однако в ключевые моменты Фриц был точнее.

Американец на Уимблдоне очень хорош, в прошлом году он был здесь в полуфинале, а за последние четыре года трижды пробивался как минимум в 1/4. Под его стиль игры трава подходит. Нужно защищать очки, да и на финал можно замахнуться. В его части сетки — Александр Зверев и Алекс де Минор, которые на этом покрытии не так опасны. Того же Зверева Фриц совсем недавно обыгрывал в Галле.

А за неделю до этого Тейлор победил Александра Бублика. Экс-россиянин, ныне представляющий Казахстан, на этом Уимблдоне тоже неплох. Выйдя в четвёртый круг, повторил своё лучшее достижение на кортах Лондона. Правда, путь был очень непростым. Уже в первом круге пришлось сражаться пять сетов против Танаси Коккинакиса. Дальше было чуть проще — французу Кирияну Жаке Александр не отдал ни одной партии. А вот с Фрэнсисом Тиафо — снова пятисетовик. 48 эйсов наколотил теннисист из Казахстана, но взять подачу соперника смог лишь однажды. Правда, в самый нужный момент — в решающей партии.

По личным встречам у парней 4-4, однако на траве оба раза выиграл Фриц, в том числе и в нынешнем сезоне. Подача у Бублика здесь летит, но на приёме он выглядит не столь уверенно. И это может сыграть свою роль. Всё-таки в своих геймах нет-нет да сбои бывают, а постоянно надеяться на тай-брейк — не самый надёжный план. Американец и времени на корте провёл меньше, и выглядит увереннее. Да и мотивация у него велика — нужно защищать очки за прошлогодний полуфинал, а вот Бублик здесь уже в плюсе. К тому же он оставил очень много эмоций в матче с Тиафо.

Исходя из этого, нужно ставить на Фрица. Однако вряд ли он уложится в три сета. Всё же подача у Бублика хороша, и довести хотя бы один сет до тай-брейка и забрать его он может. Да и американец небезгрешен — проигрывал сет тому же Сонего. Поставим здесь на победу Тейлора и ТБ 3.5 за 2.20. Хороший вариант с довольно высоким коэффициентом.

Ставка: победа Фрица и ТБ 3.5 сета за 2.20.