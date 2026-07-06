Испания высаживает Роналду, США — Бельгию

Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Сегодня, 6 июля, а также в ночь на 7 июля следим за матчами 1/8 финала Португалия — Испания и США — Бельгия.

Прогноз на матч Португалия — Испания

Вот это вывеска! Большая редкость для чемпионата мира по футболу — 2026 с его 48 участниками. Пройти мимо невозможно. Достаточно сказать, что перед стартом турнира команды входили в пятёрку фаворитов у букмекеров. И вот они здесь. На первый взгляд, всё ровно так, как ожидалось. На деле же есть нюансы. И прежде всего они касаются сборной Португалии.

Атаки через центр у Португалии фактически отсутствуют как класс. Роналду великолепен, но строго с поправкой на возраст. Мартинес, впрочем, поиски продолжает. Например, в предыдущей игре доверился Рафаэлу Леау. Вся острота в итоге шла с его левого края, однако повторять трюк с испанцами чревато. В обороне Леау себя не утруждает — моментально накажут. А внятных альтернатив до сих пор нет. Потому и считаются аутсайдером.

Испанцы после внезапной ничьей в стартовом туре осечек не допускают. До сих пор ни одного пропущенного на ЧМ-2026, Унай Симон бьёт рекорды. Действующие чемпионы Европы практически ничего не позволяют у своих ворот, а спереди непременно возможность отыщут. Брать ли лобовую победу фаворита в основное время — дело вкуса. Форсировать Португалии не придётся, а при игре от соперника она вдвойне опасна. Возможно, зацепится. Но благодаря обороне, а не благодаря высокой результативности. ИТМ 1 гола сборной Португалии 1.76 выглядят подарком. Испанцы не пропустили ни одного за весь турнир, а тут вытащат парочку? Сомневаемся.

Прогноз на матч США — Бельгия

А вот и первая игра плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026, где шансы равны. Абсолютно, один в один. По крайней мере, именно так считают букмекеры. Уже это удваивает интерес. А ведь ещё и посмотреть будет на кого. В составах обеих команд хватает именитых футболистов. Правда, в случае с бельгийцами почти все они на закате карьеры или не в лучшей форме. Некоторые умудряются совмещать.

Так что если вы смотрите прежде всего на качество футбола, США определённо предпочтительнее. Ловко комбинируют, сильно начинают, эффективны в любом режиме. В прошлой игре с Боснией остались вдесятером при 1:0, однако не позволили сопернику ровным счётом ничего. Парочка дальних ударов да предсказуемые навесы. Потом ещё и второй забили, для верности. Красавцы!

И всё же брать П1 за 2.29 не рискнём. А вот победа США с нулевой форой за 1.91 — другое дело. Свои трибуны помогут. Пока у Бельгии что-то клеится только с Лукаку на поле, но вы же видели Ромелу. Сейчас он готов на строго ограниченный отрезок. Ничего толкового, кроме этого, Руди Гарсия так и не наладил.

Экспресс на матчи ЧМ-2026 6 июля 2026 года

Ставка 1: ИТМ 1 гола сборной Португалии за 1.76.

ИТМ 1 гола сборной Португалии за 1.76. Ставка 2: сборная США победит с нулевой форой за 1.91.

Общий коэффициент: 1.76 х 1.91 = 3.36.