Американская мечта на ЧМ-2026: США — Бельгия

В ночь с 6 на 7 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 США — Бельгия. Игра пройдёт на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Что думают букмекеры о матче ЧМ-2026

Букмекеры почти не видят явного фаворита. Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 2.55. Победа США оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики ждут достаточно открытый футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент в районе 1.60.

В каком состоянии США

В заряженном. Домашний чемпионат мира наконец-то дал американцам то самое ощущение большого турнира: победы в матчах с Парагваем и Австралией в группе, первое место, затем 2:0 с Боснией и Герцеговиной в первом раунде плей-офф. И главное — победа во встрече с европейской командой даже после удаления. Такие матчи очень быстро превращают просто хорошую сборную в команду, которая начинает верить в четвертьфинал.

В каком состоянии Бельгия

В странном. По именам всё ещё солидно: Куртуа, Де Брёйне, Лукаку, Троссард, Доку, Тилеманс. По сюжету тоже красиво: Бельгия вытащила матч с Сенегалом, уступая 0:2 за несколько минут до конца, и прошла дальше после голевого триллера. Но если снять эмоции, вопросов много. Команда Руди Гарсии слишком долго выглядела тяжёлой и проснулась, только обнаружив себя на грани вылета.

Главный ресурс Бельгии — индивидуальное качество. Де Брёйне может одним пасом вскрыть любую структуру, Лукаку остаётся огромной проблемой для центральных защитников, Троссард много создаёт с фланга, а Доку способен взорвать матч скоростью. Однако есть и обратная сторона: Бельгия уже потратила много сил в дополнительное время, а против США ей придётся играть на стадионе, который будет практически весь против неё.

Прогноз на матч ЧМ-2026 США — Бельгия 7 июля 2026 года

Это один из самых тонких матчей 1/8 финала. США дома, на эмоциях, с агрессивным прессингом и огромной поддержкой. Бельгия опытнее, индивидуально сильнее и лучше приспособлена к матчам, где один момент решает всё. Поэтому простой выбор исхода здесь выглядит опасно: у каждой команды есть сильный аргумент.

Почеттино важно не дать Бельгии спокойно разворачивать атаки через Де Брёйне. Как только бельгийцы получают время на первый пас, начинаются проблемы.

Бельгия, в свою очередь, будет охотиться за пространством на американских флангах. Лукаку нужен не бесконечный контроль мяча, а два-три качественных эпизода. Троссард и Доку могут растягивать оборону, а Де Брёйне — искать передачу в зону между центральным и крайним защитниками. Против США, которые часто играют смело и высоко, такой план вполне рабочий.

Поэтому здесь больше нравится ставка не на победителя, а на голы. США дома не будут сидеть низко весь матч. Бельгия тоже слишком опасна впереди, чтобы играть только на удержание. Один ранний гол может быстро превратить матч в обмен ударами.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.77.