Аргентина — Египет. Ещё один шаг Месси к величию

7 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу Аргентина — Египет. Игра пройдёт в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Аргентина — Египет 7 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение представителю Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.37. Победа Египта оценивается коэффициентом 10.2. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Аргентина — Египет

Обеим командам в первом раунде плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026 пришлось изрядно понервничать. В случае с Египтом это, пожалуй, ожидалось. Всё же запас мастерства откровенно невысокий, а сборная Австралии по части усердия, дисциплины и характера даст фору многим признанным фаворитам. Добавим сюда Мохамеда Салаха, который провёл на поле всю игру, хотя имел повреждение. Видимо, вышел через боль.

Неудивительно, что дело дошло до дополнительного времени. А потом и до серии пенальти. Там африканцы в итоге оказались сильнее — 1:1, 4:2 пен. Все свои попытки реализовали, а вот соперники дважды подошли к «точке» вхолостую. Есть историческое достижение! Египтяне добрались до 1/8 финала. Набрались опыта в товарищеском матче с командой Валерия Карпина перед турниром, не иначе.

А вот увидеть эмоциональную реакцию аргентинцев после нервной победы во встрече с Кабо-Верде мало кто рассчитывал. Нельзя сказать, что прошли по краю пропасти: всё-таки постоянно вели в счёте и имели территориальное преимущество. Однако всякий раз удивительный оппонент находил возможность отыграться. Символично, что решающий мяч был записан как автогол. Желания у Кабо-Верде и в самом деле хватало на двоих. Прощаться жаль, но ничего не попишешь.

В целом сборная Аргентины — одна из лучших команд турнира непосредственно по качеству футбола. Месси забивает без остановки, Лаутаро и Альварес ротируются в зависимости от контекста встречи и физического состояния, на скамейке есть несколько хороших вариантов. Правда, повадились пропускать. Вот уже два матча кряду от не самых мощных оппонентов. До Кабо-Верде была Иордания. Несколько напрягает.

Преимущество действующих чемпионов выглядит подавляющим. Хоть по индивидуальному мастерству, хоть по количеству доступных вариантов. Правда, Египет предыдущую игру провёл на день раньше, что может оказаться особенно важным фактором. На крупных турнирах каждый час восстановления на счету. Уверенности в лёгкой победе фаворита нет, а вот в защите надо бы прибавить. Три матча подряд с пропущенными мячами не от грандов — перебор. Поставим на то, что сборная Египта не забьёт. Коэффициент добротный.

Ставка: Египет не забьёт в основное время за 1.75.