Швейцария — Колумбия. Хамес отправит Якина домой

7 июля состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу Швейцария — Колумбия. Игра пройдёт в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Швейцария — Колумбия 7 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение представителю Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Колумбии предлагается с коэффициентом 2.31. Победа Швейцарии оценивается коэффициентом 3.42. Ничейный исход можно найти в линии за 3.23.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

Первая стадия плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026 сложилась для соперников схожим образом. Потрудиться и понервничать пришлось, но в меру. Имели внушительное преимущество, создали больше, в конце концов добились побед. Что особенно важно — управились в основное время. На крупных турнирах времени на восстановление в обрез, а потому любая дополнительная нагрузка рискует сказаться.

Сборной Колумбии выпал один из главных «автобусов» турнира — Гана. Подопечные Карлуша Кейруша мало что могут предложить в атаке, зато стоять у штрафной и терпеть готовы хоть 90, хоть 120 минут. С Колумбией не продержались и 15: атака правым флангом, прострел, Джон Арьяс один – вынимайте. Во втором тайме команда из Южной Америки позволила себе немного поиздеваться.

Абсолютно логично отдала территорию, перейдя на игру вторым номером. Ганцы мячом владели, однако придумать ничего не могли. Вообще. Ни единого попадания в створ за 90 минут! Так что преимущество, с одной стороны, было хлипким. По счёту. Зато по игре — неоспоримым. Ко второму мячу оказались ближе, чем к 1:1. Что вдвойне приятно, продемонстрировали гибкость. Готовы действовать от соперника, не позволяя ничего у своих ворот.

Швейцария занималась этим в дебюте игры с Алжиром. Выглядела необычайно пассивно. Видимо, знала, что делает. Первый же подход к чужой штрафной обернулся голом, а в дебюте второго тайма череда ошибок алжирцев привела ко второму мячу. Качество игры вроде бы не впечатляющее, а итог — 2:0 при минимуме ошибок соперника. Доставайте зачётку.

На таком фоне напрашивается ставка «обе забьют — нет». Обе команды доказали готовность действовать прагматично в случае необходимости. При этом оборонялись уверенно, без суеты. Коэффициент хороший — 1.90. Напрягает одно: на сей раз уровень атаки будет повыше. Так что мы предпочтём победу сборной Колумбии с нулевой форой за нестыдные 1.65.

Логика простая: состав у подопечных Нестора Лоренсо сильнее, к тому же они прошли проверку топ-сборной. Нравится кому то или нет, но не считать таковой Португалию невозможно. У Швейцарии уровень сопротивления был пониже, потому и уверенности в переносе качеств при росте уровня оппозиции меньше.

Ставка: сборная Колумбии победит с форой (0) за 1.65.