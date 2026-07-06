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Уимблдон, мужчины, 1/4 финала, Феликс Оже-Альяссим — Новак Джокович, кто фаворит, какие прогнозы, кто победит

Феликс Оже-Альяссим — Новак Джокович: забудьте о возрасте серба!
Пётр Кондаков
Феликс Оже-Альяссим — Новак Джокович: прогноз
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25-й «Шлем» для Новака — сейчас или уже никогда.

7 июля пройдёт матч 1/4 финала Уимблдона у мужчин. Легендарный Новак Джокович сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Время начала встречи пока не объявлено. Выдержит ли серб очередное испытание?

Коэффициенты букмекеров на матч Феликс Оже-Альяссим — Новак Джокович

Букмекеры считают фаворитом серба, поставить на победу Джоковича можно с коэффициентом 1.52. Шансы канадца оценили в 2.50.

На то, что в матче будет как минимум четыре сета, дают котировку 1.45, а тай-брейк в поединке доступен за 1.35. На то, что Джокович выиграет, не отдав сопернику ни партии, можно сделать ставку за 3.70.

Прогноз на матч Феликс Оже-Альяссим — Новак Джокович (07.07.2026)

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 17:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Новак Джокович – в очередной попытке выиграть свой 25-й турнир «Большого шлема». И пока кажется, что лучше шанса просто не будет. Янник Синнер выглядит не слишком убедительно, Карлос Алькарас пропускает Уимблдон из-за травмы. Сам Новак движется по сетке уверенно, не затрачивая огромного количества энергии. Так что лучше шанса может и не быть!

На этом турнире Новак стабилен. Пятисетовых матчей не играл, но в трёх встречах отдал соперникам по партии. Роман Сафиуллин и вовсе мог затащить его в пятый сет, но уступил в первую очередь ментально. Да, там, где что-то не получается по физическим кондициям или просто по игре, серба выручают имя и абсолютная уверенность.

В соперниках у него Феликс Оже-Альяссим. Канадец уже повторил своё лучшее достижение на Уимблдоне, теперь постарается его превзойти. До четвёртого круга Феликс не проиграл ни сета, но в матче с Алехандро Давидович-Фокиной пришлось отбегать все пять партий. По игре Феликс был лучше, но отдал преимущество в брейк в четвёртом сете. И это несмотря на травму у соперника. При всех своих достоинствах у канадца бывают просадки именно из-за психологии. По игре же к нему особых вопросов нет. Мощная подача, точные удары — трава ему подходит.

Встречались они между собой дважды, но не на траве и достаточно давно — в 2022 году. В чью пользу этот факт? Да пожалуй, что в сторону серба. Новаку совершенно неважно, с кем играть, разве что Синнера здесь можно выделить. Феликс же нет-нет да может затрястись. А это может сыграть в решающие моменты поединка.

Что ждать от этого матча? До какого-то момента канадец будет уверенно держать свою подачу. Правда, и зацепиться на чужой будет непросто. Однако потом какой-то локальный провал всё равно случится, и матч пойдёт под диктовку Джоковича. Правда, помним, что Новак здесь регулярно отдавал соперникам сеты. Допускаем, что так будет и сейчас. Предлагаем поставить на победу серба при условии, что в матче случится минимум четыре партии. Коэффициент неплохой — 2.30. Джоковичу здесь просто нужнее, а у Феликса ещё всё впереди.

Ставка: победа Джоковича и ТБ 3.5 сета за 2.30.

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