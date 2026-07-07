Месси против Салаха: последние матчи 1/8 финала ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу в Северной Америке продолжается! Сегодня, 7 июля, завершится стадия 1/8 финала. Последние путёвки в четвертьфинал разыграют в матчах Аргентина — Египет и Швейцария — Колумбия.

Прогноз на матч Аргентина — Египет

Обеим командам в первом раунде плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026 пришлось изрядно понервничать. В случае с Египтом это, пожалуй, ожидалось. Всё же запас мастерства откровенно невысокий, а сборная Австралии по части усердия, дисциплины и характера даст фору многим признанным фаворитам. Добавим сюда Мохамеда Салаха, который провёл на поле всю игру, несмотря на повреждение.

А вот увидеть эмоциональную реакцию аргентинцев после нервной победы во встрече с Кабо-Верде мало кто рассчитывал. Нельзя сказать, что прошли по краю пропасти: всё-таки постоянно вели в счёте и имели территориальное преимущество. Однако всякий раз удивительный оппонент находил возможность отыграться. Символично, что решающий мяч был записан как автогол.

Сборная Аргентины — одна из лучших команд турнира непосредственно по качеству футбола. Преимущество действующих чемпионов выглядит подавляющим. Хоть по индивидуальному мастерству, хоть по количеству доступных вариантов. Однако уверенности в лёгкой победе фаворита нет, в защите надо бы прибавить. Три матча подряд с пропущенными мячами не от грандов — перебор. Поставим на то, что сборная Египта не забьёт. Коэффициент добротный.

Прогноз на матч Швейцария — Колумбия

Первая стадия плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026 сложилась для соперников схожим образом. Потрудиться и понервничать пришлось, но в меру. Имели внушительное преимущество, создали больше и добились побед. Что особенно важно — управились в основное время. На крупных турнирах времени на восстановление в обрез, а потому любая дополнительная нагрузка рискует сказаться.

Сборной Колумбии выпал один из главных «автобусов» турнира — Гана. Колумбийцы продемонстрировали гибкость. Готовы действовать от соперника, не позволяя ничего у своих ворот. Швейцария же занималась этим в дебюте игры с Боснией и Герцеговиной. Выглядела необычайно пассивно. Видимо, знала, что делает. Первый же подход к чужой штрафной обернулся голом, а в дебюте второго тайма череда ошибок боснийцев привела ко второму.

И всё же здесь мы предпочтём победу сборной Колумбии с нулевой форой за нестыдные 1.65. Логика простая: состав у подопечных Нестора Лоренсо сильнее, к тому же они прошли проверку топ-сборной. Нравится кому то или нет, но не считать таковой Португалию невозможно. У Швейцарии уровень сопротивления был пониже, потому и уверенности в переносе качеств при росте уровне оппозиции меньше.

Экспресс на матчи ЧМ-2026 7 июля 2026

Ставка 1: Египет не забьёт Аргентине в основное время за 1.75.

Ставка 2: Колумбия победит Швейцарию с форой (0) за 1.65.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.65 = 2.88.