Матч дня на ЧМ-2026: Аргентина — Египет. Месси закончит историю Салаха

7 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 Аргентина — Египет. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что думают букмекеры о матче ЧМ-2026

Букмекеры отдают огромное преимущество действующим чемпионам мира. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.36. Победа Египта оценивается коэффициентом 9.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.75.

При этом аналитики не ждут голевого фестиваля. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча идёт примерно за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 2.40.

В каком состоянии Аргентина

В победном, но уже не безупречном. Группа у Аргентины получилась почти идеальной: 3:0 с Алжиром, 2:0 с Австрией, 3:1 с Иорданией. Казалось, команда Скалони идёт по турниру без лишнего шума и лишних проблем. Однако Кабо-Верде быстро напомнило: в плей-офф никто не обязан уважать статус чемпиона.

Аргентина выиграла 3:2 только в дополнительное время, дважды позволила сопернику вернуться в игру и потратила куда больше сил, чем планировала. Да, Месси снова забил. Да, Лисандро Мартинес и Ромеро добавили важные голевые эпизоды. Но оборона впервые серьёзно зашаталась, а сам Месси после матча признавал, что команда не всегда могла нормально прессинговать. Для фаворита это тревожный сигнал.

На что способен Египет

На терпение. И на один большой момент. Египет впервые выиграл матч плей-офф чемпионата мира и сделал это максимально по-египетски: 1:1 с Австралией, 120 минут борьбы, серия пенальти и хладнокровные удары с «точки». Это не команда, которая будет забирать мяч и диктовать условия. Это команда, которая умеет выживать.

Главный сюжет понятен — Мохамед Салах. Он только восстановился после травмы, вышел в старте против Австралии, отыграл 120 минут и забил свой пенальти. В идеальной форме он вряд ли находится, однако даже такой Салах остаётся игроком, из-за которого Аргентине нельзя терять концентрацию. Один забег, один приём, один стандарт — и матч может стать совсем нервным.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Аргентина — Египет 7 июля 2026 года

На бумаге Аргентина сильнее по всем ключевым параметрам: состав, глубина, опыт, качество атаки, управление темпом. У Скалони есть Месси, Лаутаро, Альварес, Мак Аллистер, Энцо, Ромеро, Дибу Мартинес. У Египта есть Салах, дисциплина и вера после серии пенальти. Разница в классе очевидна.

Но после матча с Кабо-Верде брать разгром от Аргентины уже не хочется. Чемпионы выглядели уставшими, местами растянутыми и не всегда успевали включать давление после потери. Египет это точно видел. Команда Хоссама Хассана не станет играть открыто. Её план — низкий блок, плотный центр, фолы в правильных зонах, длинные передачи на Салаха и попытка дожить до нервной концовки.

Аргентине важно не повторить ошибку предыдущего раунда. Если фаворит быстро забьёт, матч может стать спокойным. Однако если Египет удержит 0:0 хотя бы до середины первого тайма, игра начнёт вязнуть. Африканская сборная умеет терпеть, а после Австралии ещё и получила психологическое подтверждение: в плей-офф можно выжить, даже когда соперник давит.

И всё же класс должен сказаться. У Аргентины слишком много вариантов, чтобы за 90 минут не вскрыть такую оборону. Месси сейчас в форме лучшего игрока турнира, а Египет после 120 минут с Австралией вряд ли будет свежим. Но сценарий скорее не про 4:0, а про контролируемую победу фаворита. Аргентина заберёт мяч, будет давить через Месси между линиями и постарается не позволить Салаху получить пространство.

Самый логичный выбор — низовой матч. Египет не полезет в открытую игру, Аргентина после тяжёлой ночи с Кабо-Верде тоже не обязана лететь вперёд без оглядки. Победа фаворита вероятна, однако коэффициент на чистый исход слишком маленький. Поэтому аккуратнее сыграть через тотал.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.