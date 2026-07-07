Тёмные лошадки ЧМ-2026: матч Швейцария — Колумбия

7 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 Швейцария — Колумбия. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что думают букмекеры о матче ЧМ-2026

Букмекеры считают сборную Колумбии фаворитом. Сделать ставку на победу команды Нестора Лоренсо предлагается с коэффициентом 2.25. Победа Швейцарии оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.00.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

В каком состоянии Швейцария

В очень крепком. Швейцария прошла Алжир (2:0) и сняла старый психологический груз: это первая победа команды в матче на вылет чемпионата мира с 1938 года. Для сборной, которая регулярно доходит до плей-офф, однако слишком часто застревает на этой стадии, такой результат важен не только турнирно, но и ментально.

Команда Мурата Якина не выглядит яркой в бразильском смысле, зато выглядит взрослой. Против Алжира швейцарцы отлично выбрали план: ловушки в середине, быстрый первый гол Эмболо, затем контроль и второй удар после перерыва от Ндоя. Плюс отдельно раскрылся Йохан Манзамби: три гола и две передачи на турнире для 20-летнего игрока — это уже не просто приятный эпизод, а полноценный фактор.

На что способна Колумбия

На контроль без суеты. Колумбия обыграла Гану 1:0, и это был не матч на удачу. Арьяс забил уже на 14-й минуте, Луис Диас мог добавлять, однако его гол отменили из-за офсайда, а дальше команда спокойно держала преимущество. Нестор Лоренсо получил именно то, что нужно в плей-офф: не шоу, а управляемую победу.

Главная сила Колумбии — в балансе между техникой и дисциплиной. У неё есть Диас, Арьяс, Кинтеро, мощная поддержка трибун и очень уверенная оборона. Команда пропустила всего один мяч на турнире, выиграла группу с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном, а затем прошла Гану без паники. Минус — травма Джона Кордобы: он рано ушёл в матче с ганцами, и это может поменять атакующую структуру.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия 7 июля 2026 года

Это матч без очевидной пропасти в классе. Колумбия чуть ярче, техничнее и опаснее в переходах. Швейцария чуть более механическая, дисциплинированная и неприятная для любого соперника, который любит играть на эмоциях. Поэтому чистый исход здесь не кажется идеальной ставкой: Колумбия ближе к проходу, но Швейцария слишком организованна, чтобы просто отдать матч.

Швейцарцы наверняка попробуют забрать привычную для себя территорию в центре. Джака и Фройлер должны замедлять темп, не давать Колумбии разгоняться через первый пас и искать Манзамби между линиями. Важный момент — стандарты и вторые мячи. Если Швейцария забьёт первой, Колумбии придётся отходить от любимого сценария.

Но у Колумбии есть то, чего боятся такие команды, как Швейцария: резкость на флангах и индивидуальный взрыв. Луис Диас может открыть матч одним рывком, Арьяс умеет оказываться в правильной зоне, а команда в целом хорошо чувствует момент, когда соперник чуть-чуть растянулся. В плей-офф этого часто достаточно.

Ждать открытой перестрелки не стоит. Обе команды умеют терпеть, обе хорошо защищаются, обе уже показали, что могут выигрывать матчи на вылет без лишнего риска. Швейцария не полезет без оглядки. Колумбия тоже понимает: против такой структуры один потерянный мяч в центре может стоить слишком дорого.

Самый логичный сценарий — осторожный матч с длинными отрезками борьбы, плотной серединой и небольшим количеством чистых моментов. Колумбия чуть ближе к проходу, однако с точки зрения ставки интереснее не победитель, а характер игры. Здесь больше оснований ждать, что хотя бы одна команда останется без гола.

Ставка: обе команды забьют — нет за 1.80.