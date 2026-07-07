«Зенит» — «Нефтчи» Фергана. Чемпион Узбекистана в Санкт-Петербурге

8 июля состоится товарищеский матч «Зенит» — «Нефтчи». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на товарищеский матч «Зенит» — «Нефтчи» 8 июля 2026 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.28. Победа «Нефтчи» оценивается коэффициентом 14.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.60.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.29. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на товарищеский матч «Зенит» — «Нефтчи»

Действующие чемпионы России потихоньку выходят из отпуска. Времени до старта сезона, с одной стороны, навалом. С другой — не успеешь глазом моргнуть, как пора выходить на поле. Минувший год получился нервным, сложным, событийным. Но самое главное — успешным. Долгое время сине-бело-голубые отставали от «Краснодара», допускали осечки, однако продолжали оказывать давление. В какой-то момент подопечные Мурада Мусаева дрогнули. Со второй попытки юбилей состоялся.

Подготовку к старту первенства команда Сергея Семака продолжит у себя дома. Начала ещё 1 июля против махачкалинского «Динамо». Болельщики наверняка соскучились, вот и возможность повидаться с родной командой. Разумеется, ждать многого от первой игры после межсезонья по меньшей мере наивно. По сути, это лишь спарринг повышенной значимости: продышаться, втянуться, сбросить ржавчину. Результат все если и узнают, то забудут в течение пары часов.

Сразу скажем, что лёгкой прогулки у сине-бело-голубых не ожидается, хотя это не тот «Нефтчи». Не из Азербайджана, а из Узбекистана. Впрочем, уважать себя всё равно заставляет. Во-первых, возглавляет турнирную таблицу национального первенства и много забивает. В среднем примерно по 2,5 мяча за 90 минут. Впечатляет даже со скидкой на уровень сопротивления.

Во-вторых, это не разовый успех. Между прочим, речь идёт о действующем чемпионе Узбекистана, в минувшем сезоне набравшем 64 очка за 30 туров. Прекрасный вариант для дебютной игры: умеренно крепкий, пусть и заметно уступающий по уровню индивидуального мастерства. В феврале 2025 года на сборах узбекистанцы обыгрывали казанский «Рубин» — 1:0.

В-третьих, чемпионат мира по-прежнему продолжается. Состав у «Зенита» ожидается строго экспериментальный. Хотя бы потому, что Дуглас Сантос и Луис Энрике выступали за сборную Бразилии. Первые матчи после сборов — время резервистов, шансов для молодёжи и ультраэкспериментальных составов. На таком фоне лезть в большие форы крайне опасно. Куда перспективнее действовать против линии.

Отыграть «на ноль» в подобных ситуациях редко удаётся. Букмекеры это понимают — на голы в обе стороны выставлен скромный коэффициент 1.62. Придётся выкручиваться. ИТБ 1 гола «Нефтчи» за 2.30 — хороший вариант, «Нефтчи» не проиграет в первом тайме за 2.50 — ещё смелее. Товарищеские матчи — время для неочевидных вариантов. Не только у тренеров.

Ставка: «Нефтчи» не проиграет в первом тайме за 2.50.