Возвращение РПЛ ближе, чем кажется: экспресс на футбол

Пока в Северной Америке бушует чемпионат мира по футболу, в России уже начали готовиться к новому сезону Российской Премьер-Лиги. Гранды не исключение — вовсю проводят товарищеские игры. Сегодня, 8 июля, следим за матчами «Зенит» — «Нефтчи» и «Спартак» — «Рубин».

Прогноз на матч «Зенит» — «Нефтчи»

Действующий чемпион России потихоньку выходит из отпуска. Времени до старта сезона, с одной стороны, навалом. С другой — не успеешь глазом моргнуть, как пора выходить на поле. Минувший год получился нервным, сложным, событийным. Но самое главное — успешным. Долгое время сине-бело-голубые отставали от «Краснодара», допускали осечки, однако продолжали оказывать давление. В какой-то момент подопечные Мурада Мусаева дрогнули. Со второй попытки юбилей состоялся.

Подготовку к старту первенства команда Сергея Семака продолжит у себя дома. Начала ещё 1 июля против махачкалинского «Динамо». Болельщики наверняка соскучились, вот и возможность повидаться с родной командой. Разумеется, ждать многого от первой игры после межсезонья по меньшей мере наивно. По сути, это всего лишь спарринг повышенной значимости: продышаться, втянуться, сбросить ржавчину. Результат все если и узнают, то забудут в течение пары часов.

При этом из-за большого числа сборников состав у петербуржцев ожидается строго экспериментальным. Отыграть «на ноль» в подобных ситуациях редко удаётся. Букмекеры это понимают. ИТБ 1 гола «Нефтчи» за 2.30 — хороший вариант, «Нефтчи» не проиграет в первом тайме за 2.50 — ещё смелее. Товарищеские матчи — время для неочевидных вариантов. Не только у тренеров. А для гостей матч, понятное дело, принципиальный. Показать себя не только перед тренером, но и перед другой командой.

Прогноз на матч «Спартак» — «Рубин»

«Спартак» 8 июля примет на «Лукойл Арене» гостей из Казани. Предыдущий сезон выдался противоречивым, переходным. В сухом остатке — победа в Кубке России, новый тренер, рост ожиданий. Хуан Карлос Карседо познакомился с футболистами, не стеснялся экспериментировать. Наверняка понял, с кем ему по пути, а с кем — не очень. Работа на трансферном рынке по привычке продвигается с трудом, для последних лет это не новость. Найти подходящий вариант и довести его до ума нынче сложно.

Любопытно, что эти команды попали в одну группу при жеребьёвке Кубка России. В середине августа сойдутся в Казани. Единственная очная встреча при нынешних специалистах состоялась 11 мая, тогда москвичи на своём поле добились победы со счётом 2:1. Все было абсолютно по делу, отличились Кристофер Ву и Пабло Солари. «Рубин» единственный мяч провёл лишь на 90+3-й минуте, времени спастись не осталось.

Букмекеры отдают явное преимущество «Спартаку», хотя результат тут определённо уходит на второй план. Важнее войти в ритм и почувствовать мяч. С этой точки зрения «Рубин» однозначно получит преимущество. Опять же, подопечные Артиги банально раньше приступили к спаррингам. На таком фоне возникает соблазн играть против линии. Х2 за 2.00 — рабочий вариант, ИТБ 1 гола «Рубина» за 2.20 — вариант посмелее. Спрашивать за результат с Карседо будут позже.

Экспресс на товарищеские матчи 8 июля 2026 года

Ставка 1: «Нефтчи» не проиграет «Зениту» в первом тайме за 2.50.

Ставка 2: ИТБ 1 гола «Рубина» в матче со «Спартаком» за 2.20.

Общий коэффициент: 2.50 х 2.20 = 5.50.