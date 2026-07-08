Первая лига возвращается: «Сочи», «Пари НН» и «Урал» в погоне за РПЛ

Чемпионат мира по футболу — 2026 — это хорошо. Решающие стадии — ещё лучше. Но это же не повод забывать о родной Первой лиге, правда?

Здесь нет капиталистических пауз на водопой, да и количество участников радует глаз консервативной публики. Никаких 48 команд! Только лучшие клубы «Лучшей лиги мира». В последнее время финишировавшие в зоне вылета и в самом деле вылетают дивизионом ниже, представляете? Удивительное рядом.

Впрочем, шутки в сторону. В конце концов, Первая лига — серьёзное действо, а не какой-то там балаган. Новичков хватает, аж пятеро. В Первую лигу поднялись московский «Велес», «Ленинградец» и «Текстильщик». Из РПЛ по итогам прошлого сезона вылетели «Пари НН» и «Сочи».

Новый сезон стартует совсем скоро — 11 июля. А завершится 30 мая 2027 года. По крайней мере, так запланировано. 18 участников, 34 тура отборного футбола для самых искушенных. Давайте поглядим, кого букмекеры записали в фавориты.

Фавориты сезона в Первой лиге

Без сюрпризов. Во-первых, это вылетевшие из элитного дивизиона.

Выше всех перед стартом сезона ставят «Пари Нижний Новгород». Состав перетряхнули, добавили как футболистов с опытом игры в РПЛ, так и молодых исполнителей. Бюджет по меркам дивизиона впечатляющий, ресурсы намекают на возвращение в элитный дивизион с первой попытки. На первое место букмекеры дают 2.60. Если попадут в топ-2, сыграет коэффициент 1.46.

В спину дышит «Сочи». Здесь вопросов чуть больше: клуб порой словно живёт в своей вселенной, да и с перебором легионеров пришлось разбираться. В остальном всё на месте. Игорь Осинькин остался, состав крепкий, финансовые возможности очевидны. 3.00 на первую строчку.

Во-вторых, задержавшийся в Первой лиге «Урал». Екатеринбуржцы слишком долго ходят вокруг да около. И тренеров меняют как перчатки, и состав перетряхивали — постоянно чего-то не хватает. Бюджет потихоньку урезают, но он всё ещё хорош по меркам турнира. Третье место в списке претендентов вопросов не вызывает. На итоговую победу дают 5.50.

Кто может спутать карты?

Естественно, снова полно амбиций у «Торпедо». Минувший сезон клуб наверняка хочет забыть как страшный сон. Сколько таких уже было… Расследование из-за договорных матчей, новая порция непоняток в руководстве и тренерская чехарда. Напрочь провалили первую часть, не переломили ситуацию во второй. Олег Кононов ушёл, трансферов снова достаточно, а вот последовательности не видно. Коэффициент 9.00 на первое место.

Следом расположились «Спартак» из Костромы (15.0) и «Ротор» (20.0). Обе команды здорово проявили себя год назад, но не более того. В Костроме подтягивают инфраструктуру, вместе с ней растут и амбиции. В Волгограде добрались до стыковых матчей, теперь рассчитывают пройти путь до конца. Болельщики заждались, посещаемость по-прежнему впечатляет.

Ниже идёт «Челябинск» (35.0), сдержанно пошумевший в минувшем сезоне. От остальных клубов борьбы не ждут: на их победу в Первой лиге выставлены коэффициенты от 100.0 и выше.

Кто аутсайдеры?

Выделяется пятёрка клубов с коэффициентом от 1000.0. Ровно столько дают на ульяновскую «Волгу» и «Уфу». У обеих команд весьма скромные бюджеты. Впрочем, ульяновцы радовали симпатичным и смелым футболом, а в Башкортостане пока справляются со всеми трудностями. Хотя о выступлении в РПЛ остаётся разве что мечтать. Или вспоминать. Ведь восемь лет назад в Лиге Европы пылили!

Тройку аутсайдеров составляют новички Первой лиги, что абсолютно логично. На «Ленинградец» дают 1500.0, на «Текстильщик» и «Велес» — по 2000.0. Без сюрпризов наверняка не обойдётся, однако эти клубы рассчитывают разве что закрепиться в турнире. Ресурсов на что-то большее категорически не хватает.