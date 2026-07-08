Франция — Марокко. Повторенье — мать ученья

Именно французы закончили сказку марокканцев четыре года назад в Катаре.

9 июля состоится матч 1/4 финала группового этапа ЧМ-2026 Франция – Марокко. Игра пройдёт в Фоксборо, США, на стадионе «Джиллетт». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Франция – Марокко 9 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Марокко предлагается с коэффициентом 6.60. Победа Франции оценивается коэффициентом 1.59. Ничейный исход можно найти в линии за 4.06.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Марокко

Сборная Марокко на удивление легко преодолела предыдущий раунд плей-офф чемпионата мира по футболу — 2026. В первом тайме немногое получалось, оборона канадцев справлялась. Действовать первым номером представителям Африки по-прежнему сложновато: от всей души пытаются, да только мало что выходит. Однако в дебюте второго тайма сработал штрафной — и для соперника всё закончилось.

Ведь марокканцы по-прежнему великолепны на пространстве. Контратакующий футбол — их стезя. Бегут не просто стремительно, но и с пониманием, куда и зачем. С учётом высокого индивидуального мастерства нескольких исполнителей, этого хватает. Канадцам пришлось рисковать и раскрываться. Наказание последовало довольно быстро. Итоговые 3:0, пожалуй, всё же перебор. Однако преимущество подопечных Мохамеда Уаби вопросов не вызывало. В четвертьфинале они находятся по праву. Доказали, что недавние успехи случайностью не были.

Четыре года назад вообще добрались до полуфинала, став главным открытием ЧМ-2022 в Катаре. Откровенно говоря, шансы повторить успех невелики. Вот и букмекеры полностью согласны с этим утверждением. Ставки на проход сборной Марокко в полуфинал принимаются с коэффициентом 4.00, то есть составляют примерно 25%. А как иначе, с таким-то соперником? Между прочим, прекрасно знакомым Хакими, Браиму Диасу и прочим.

Да, именно сборная Франции четыре года назад завершила сказку Марокко на первенстве мира в Катаре. 2:0 с быстрым голом Тео Эрнандеса и мячом Рандаля Коло Муани на 79-й минуте. В обоих моментах немного везло, помогали удачные отскоки. Но кого это волнует? Да и, опять же, исход абсолютно по делу, преимущество «трёхцветных» вопросов не вызывало. Чем больше атакуешь, тем выше вероятность удачного рикошета.

С тех пор марокканцы омолодились, а лидеры добавили. Только ведь и Франция времени зря не теряла! Таланта хватит на несколько сборных. А в наличии характера убедили на предыдущей стадии, когда выдержали пытки грязной сборной Парагвая и заслуженно прошли дальше. В то же время П1 за 1.59 не вдохновляет, а лезть в форы опасно. Марокко себя в обиду не даст. Мы бы выбирали между ставкой «обе забьют — нет» за 1.85 и П1 всухую за 2.60. Что-то в духе 1:0 или 2:0 тут напрашивается.

Ставка: обе забьют — нет за 1.85.