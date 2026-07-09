Аргентина — Швейцария. Прогноз на четвертьфинал ЧМ-2026

В воскресенье, 12 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити, Миссури, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00.

Коэффициенты на матч Аргентина — Швейцария 12 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Южной Америки. Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.77. Победа Швейцарии оценивается коэффициентом 5.55. Ничейный исход можно найти в линии за 3.56.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Аргентина — Швейцария

Ракурс решает всё. Оцените набор фактов: сборная Аргентины забила Египту три мяча, отличилась трижды за 13 минут, прошла в четвертьфинал по итогам основного времени, а Лионель Месси отметился голом и результативной передачей. Узнай кто-нибудь из нас об этом перед игрой, пожал бы плечами и спросил: ну да, а как иначе? Обычный день в офисе. Уверенная победа на классе над откровенно посредственным соперником.

Египет ведь при всех своих достоинствах побеждал скорее на характере и индивидуальных озарениях. Пробелы бросались в глаза, а главное — уровень оппозиции. В основное время одолели только сборную Новой Зеландии, одну из самых слабых на всём турнире. Австралию в первом раунде прошли на тоненького, только в серии пенальти. Казалось бы — ну куда им с действующими чемпионами мира тягаться-то? Достойное поражение — предел мечтаний.

Итог запомнится надолго. Называть переворот этого матча лучшим за всю историю футбола по меньшей мере перебор. Фаворит всего лишь включился и дожал аутсайдера. И не такое видали. Однако ж увиденное в самом деле впечатлило. Сборная Аргентины прошла по самому краю пропасти, Месси долгое время не был похож на себя. Но аргентинцы нашли способ выжить и сломить ожесточённое сопротивление. Впечатляет.

После такого особенно важно найти эмоции и не почувствовать себя неуязвимыми. Ведь турнирная сетка продолжает расчищаться. Ожидалось, что Аргентина встретит сопоставимого по классу соперника уже в четвертьфинале. Однако сборная Колумбии вылетела, проиграв Швейцарии. Которая, при всём к ней уважении, по подбору исполнителей очевидно уступает. Сразу скажем: всё абсолютно по делу, первое место в группе и победы над теми, кого дают. Вопросов нет.

Между тем Швейцария крайне неприятна. Команда одновременно гибкая и темповая, тогда как аргентинцы привыкли действовать в лучшем случае на средних скоростях. Фаворит тут очевиден, однако лёгкой прогулки точно не будет. Больше всего напрягает откровенно бледное выступление того же Месси в прошлом раунде. Не исключено, что в 39 лет у него просто заканчиваются силы.

Это только кажется, что он ходит пешочком и делает всё налегке. Даже просто ходить пешочком на таком уровне и в таком возрасте — большой вызов. Чай не мальчик уже. Проверим ставку на то, что аргентинцы не забьют до перерыва. Коэффициент добротный — 1.90.

Ставка: сборная Аргентины не забьёт в первом тайме за 1.90.