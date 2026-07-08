Не Макгрегором единым! Чего ждать от UFC 329

Возвращение ирландца — круто! Но и без него будет на что посмотреть.

В ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер единоборств UFC 329. В главном бою вечера в полусреднем весе в октагон вернётся Конор Макгрегор, он сразится с Максом Холлоуэем. В соглавном поединке в лёгком весе будут драться Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт. Да и в целом турнир изобилует яркими вывесками!

Где смотреть UFC 329

Посмотреть трансляцию турнира UFC 329 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 00:00 мск, а бои основного карда стартуют с 4:00 мск.

Полный кард турнира UFC 329

Полный кард вечера единоборств выглядит следующим образом:

Конор Макгрегор – Макс Холлоуэй;

Бенуа Сен-Дени – Пэдди Пимблетт;

Кори Сэндхаген – Марио Баутиста;

Брэндон Ройвал – Лонир Кавана;

Гейбл Стивсон – Элиша Эллисон;

Роберт Уиттакер – Никита Крылов;

Люк Райли – Кай Камака;

Дамиан Пинас – Сезар Алмейда;

Коди Гарбрандт – Адриан Янез;

Трейси Кортес – Ван Цун;

Коди Дёрден – Алессандро Коста;

Райан Гандра – Закари Риз;

Кинг Грин – Терренс Маккинни;

Фарид Башарат – Этин Эвинг.

Главный бой: Макгрегор — Холлоуэй

Здесь заметен прогруз в ставках в сторону ирландца. Линия у букмекеров появлялась с соотношением 4.00 — 1.25, а сейчас уже примерно 2.50 — 1.50. В Конора верят. Но будет ли его возвращение триумфальным?

Пауза всё-таки была очень большой. И за это время вряд ли что-то в действиях Макгрегора изменилось. Ждать от него расчётливости и размеренности не стоит. Ирландец прекрасно понимает: его шанс — в первых раундах. Набирать очки активностью, постараться потрясти соперника. А там, глядишь, и судьи отнесутся благосклонно, увидим третью часть их сражения.

Но против точно будет Холлоуэй. Он, конечно, уже не на пике, но достаточно силён, чтобы разобраться с Макгрегором. Скорость, выносливость и точность ударов будут за ним, хотя и не слишком понятно, что будет с его лучшими качествами в полусреднем весе. Но Благословенный точно будет фаворитом боя. Пять лет простоя никуда не спрятать. Главное — перетерпеть стартовый наскок Макгрегора. Чем дальше, тем проще будет Максу. Он здесь фаворит. И должен забирать победу.

Соглавный бой: Сен-Дени — Пимблетт

Здесь букмекеры отдают предпочтение французу, коэффициенты на него в районе 1.55-1.60, в то время как на Пимблетта дают 2.20-2.30.

Почему так? Сен-Дени прогрессирует. У него серия из четырёх побед, причём над далеко не последними ребятами. Может быть, это не самый тактически разнообразный боец, но он добавил в выносливости, а его удар всегда был очень и очень крепким.

К тому же многие поклонники и даже эксперты UFC считают, что Пимблетту поставляли удобных и слабых соперников. А как только Пэдди столкнулся с реально непростым оппонентом в виде Джастина Гейджи — последовал провал. Нужно перезагружать карьеру, нужно прибавлять. Шоу Плохиш гарантирует, но этого мало, если ты хочешь стать чемпионом.

Пимблетт в стойке более техничен и изобретателен, но в силе удара Сен-Дени ему не уступит, а ещё он может подключить борьбу. Что не самый приятный расклад для Пэдди. Хватит ли Бенуа на весь бой — вот в чём вопрос. Если да — он здесь должен побеждать.