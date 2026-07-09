Янник Синнер — Новак Джокович: шанса лучше не предвидится

10 июля пройдёт матч 1/2 финала Уимблдона у мужчин. Первая ракетка мира — Янник Синнер — встретится с Новаком Джоковичем. Начало матча — в 17:30 мск. Сможет ли серб победить и сделать предпоследний шаг к своей победе?

Коэффициенты букмекеров на матч Янник Синнер — Новак Джокович

Букмекеры считают фаворитом итальянца, поставить на победу Синнера можно с коэффициентом 1.25. Шансы серба оценили в 4.00.

На то, что в матче будет как минимум четыре сета, дают котировку 1.65, а тай-брейк во встрече доступен за 1.40. На то, что Синнер выиграет, не отдав сопернику ни партии, можно сделать ставку за 2.45.

Прогноз на матч Янник Синнер — Новак Джокович (10.07.2026)

Пожалуй, лучше шанса выиграть свой 25-й турнир «Большого шлема» у Новака Джоковича уже не будет. Но для начала нужно победить не кого-нибудь, а Янника Синнера.

Итальянец хорош. После конфуза на «Ролан Гаррос», где Синнер не справился с жарой, опасения были, ведь в Лондоне температура воздуха тоже оказалась очень высокой. И в первом круге Янник еле-еле дожал серба Миомира Кецмановича. Но следом итальянец набрал ход. И в дальнейшем не отдал соперникам ни партии. Хотя, надо признать, ему с сеткой повезло. Нуну Боржеш, Джейсон Бруксби, Синтаро Мочизуки — все эти ребята далеки от звёздного статуса. В четвертьфинале Синнеру достался Ян-Леннард Штруфф, немец выдал классный турнир, победил несколько статусных оппонентов. Да и в первом сете выглядел не хуже итальянца. Однако Янник всё же дожал на классе и свежести. И тем не менее назвать игру Синнера на этом Уимблдоне какой-то запредельной по качеству не получается.

Путь Новака Джоковича был сложнее. В трёх сетах он справился только со Стефаносом Циципасом, а в остальных матчах отдавал как минимум партию. В 1/8 финала его потерзал Роман Сафиуллин, а следом пришлось играть пять сетов с Феликсом Оже-Альяссимом. Канадец выдал едва ли не лучший матч в карьере, но Новак выдержал и в решающие моменты встречи сыграл хладнокровнее и точнее. Это точно придаст уверенности, но вопрос в физических кондициях.

Конечно, в плане физических кондиций Синнер должен выглядеть предпочтительнее. Возраст не скрыть. Однако мы же помним, как отреагировал его организм на жару в Париже. И сам Янник признавался, что найти проблему так и не удалось. Уимблдон — пожалуй, лучший шанс Новака победить итальянца. Быстрое покрытие, короткие розыгрыши. К тому же мы помним, что в Мельбурне в этом году Джокович Синнера уже обыгрывал в схожих условиях. А здесь ещё и Алькараса на турнире нет.

Конечно, Синнер — фаворит, но 1.25 выглядит заниженным коэффициентом. Ставка на победу Джоковича за 4.00 выглядит очень прилично. Однако мы предлагаем подстраховаться и сыграть победу Новака с форой по сетам (+1.5) за 2.50. Завязать борьбу и взять две партии сербу по силам. Ну а в пятой партии при таком раскладе победит тот, кто сохранит больше сил.

Ставка: победа Джоковича с форой по сетам (+1.5) за 2.50.